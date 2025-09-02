  • Články
Babiš: Útok na žiadneho politika sa už nesmie opakovať

  • DNES - 13:37
  • Praha
Babiš: Útok na žiadneho politika sa už nesmie opakovať

Hnutie ANO sa podľa svojho predsedu Andreja Babiša snaží viesť pozitívnu kampaň.

Muž, ktorý ho v pondelok na stretnutí s voličmi udrel barlou do hlavy, neprišiel podľa neho diskutovať, ale ho len napadnúť. Babiš zdôraznil, že podobný útok na žiadneho politika sa nesmie zopakovať. Povedal to v utorok vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

To, čo sa stalo včera, by sa nemalo a nesmie nikdy opakovať. Chcel by som vyzvať našich fanúšikov a voličov, aby sa k tomu nikdy neznížili. Ten pán včera neprišiel diskutovať. Ako som sa dozvedel z médií, dlhodobo ma nenávidí a zbabelo ma napadol barlou zozadu. Ja si vlastne ten moment ani poriadne nepamätám. Trafil ma presne na spánkovú oblasť, takže mi to opuchlo až po obočie. Ešte musím ísť na nejaké vyšetrenia a budem sa snažiť čo najskôr vrátiť do kampane,“ priblížil situáciu predseda ANO.

Podotkol, že incident ho neodradí od pokračovania v kontaktnej kampani. Na stretnutiach s voličmi hovoria podľa jeho slov najmä o politickom programe hnutia. Pre ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia, majú pripravený materiál „Mýty a fakty“, kde podľa Babiša vyvracajú rôzne lži. „Snažíme sa viesť pozitívnu kampaň. Pán neprišiel diskutovať, prišiel ma napadnúť. A skutočne prosím všetkých, aby sa to už nestalo žiadnemu z českých politikov. Rozhodnú voľby a nie to, kto koho na stretnutí zbije,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Rutte: NATO pristupuje veľmi vážne k narušeniu signálu GPS lietadla šéfky EK

DNES - 14:13Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok povedal, že Aliancia pristupuje k rušeniu signálu GPS navigačných služieb „veľmi vážne“ a pracuje nepretržite na tom, aby takémuto narušeniu zabránila.

Fico uviedol, o čom chce hovoriť so Zelenským v Užhorode

DNES - 13:51Zahraničné

Fico sa má stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny.

Zelenskyj sa v Paríži stretne s lídrami EÚ a NATO

DNES - 13:49Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretne s európskymi lídrami v Paríži, aby rokovali o bezpečnostných zárukách pre Kyjev po uzavretí potenciálneho prímeria na Ukrajine.

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku Slovenska

DNES - 12:39Zahraničné

Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v utorok počas stretnutia s predsedom vlády SR Robertom Ficom v Pekingu.

