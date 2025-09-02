Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco
- DNES - 19:00
- Praha
Inšpekcia nariadila Tescu stiahnuť produkt z predaja.
Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) nariadila obchodnému reťazcu Tesco v Českej republike, aby zo všetkých svojich pobočiek stiahol 100 % pomarančový džús vlastnej značky.
Dôvodom je, že výrobok obsahoval nedeklarované cukry, ktoré nepochádzali z pomarančov, čím klamal spotrebiteľov. Informoval o tom hovorca SZPI Pavel Kopřiva.
Foto: szpi.gov.cz
Zákaz predaja a stiahnutie z trhu sa týka výrobku:
Názov: TESCO 100% ORANGE JUICE
Šarža: 1475466
Dátum minimálnej trvanlivosti: 07.09.2025
Na obale džúsu bolo síce uvedené „Podiel ovocnej zložky: 100 %“, avšak laboratórna analýza toto tvrdenie vyvrátila. Inšpektori zistili, že v nápoji sa nachádzajú cukry iného botanického pôvodu.
Analýza v laboratóriu preukázala, že botanický pôvod cukrov nezodpovedá cukrom pochádzajúcim výhradne z pomarančov. Výrobok tak klamal spotrebiteľa, pretože obsahoval nedeklarované prídavky.
Potravinárska inšpekcia už so spoločnosťou Tesco začala správne konanie, na základe ktorého jej hrozí za uvedenie falšovanej potraviny na trh pokuta.
Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová reagovala na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda.
Zelená väčšina: Minister Taraba opäť zhoršuje ochranu životného prostredia
Iniciatíva Zelená väčšina reagovala na návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Hlina: Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze
Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze. Spôsobila ju vláda aj tým, že míňa peniaze určené na poľnohospodárstvo na úplne iné účely, tvrdí Alojz Hlina.
Gajdoš: Agropodpory z EÚ v novom rozpočtovom období môžu klesnúť až o 50 %
Podpory pre farmárov z Európskej únie v novom rozpočtovom období 2028 až 2034 môžu klesnúť o 45 až 50 %.