Streda, 3.9.2025
Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

  • DNES - 19:00
  • Praha
Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

Inšpekcia nariadila Tescu stiahnuť produkt z predaja.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) nariadila obchodnému reťazcu Tesco v Českej republike, aby zo všetkých svojich pobočiek stiahol 100 % pomarančový džús vlastnej značky.

Dôvodom je, že výrobok obsahoval nedeklarované cukry, ktoré nepochádzali z pomarančov, čím klamal spotrebiteľov. Informoval o tom hovorca SZPI Pavel Kopřiva.

Foto: szpi.gov.cz

Zákaz predaja a stiahnutie z trhu sa týka výrobku:

Názov: TESCO 100% ORANGE JUICE
Šarža: 1475466
Dátum minimálnej trvanlivosti: 07.09.2025

Na obale džúsu bolo síce uvedené „Podiel ovocnej zložky: 100 %“, avšak laboratórna analýza toto tvrdenie vyvrátila. Inšpektori zistili, že v nápoji sa nachádzajú cukry iného botanického pôvodu.

Analýza v laboratóriu preukázala, že botanický pôvod cukrov nezodpovedá cukrom pochádzajúcim výhradne z pomarančov. Výrobok tak klamal spotrebiteľa, pretože obsahoval nedeklarované prídavky.

Potravinárska inšpekcia už so spoločnosťou Tesco začala správne konanie, na základe ktorého jej hrozí za uvedenie falšovanej potraviny na trh pokuta.

Zdroj: Info.sk, szpi.gov.cz
