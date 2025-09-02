  • Články
Prezident prijme predsedu SAV k analýze vakcín v stredu dopoludnia

Prezident SR Peter Pellegrini prijme predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19 v stredu (3. 9.) o 10.00 h.

Vyplýva to z informácie uverejnenej na webe Kancelárie prezidenta SR, pre TASR to potvrdila aj hovorkyňa SAV Monika Tináková. Informovala, že SAV predstaví podrobné informácie o výsledkoch analýzy vo štvrtok 4. septembra.

Detaily analýzy už vedci z Biomedicínskeho centra SAV zverejnili vo forme preprintu na vedeckej platforme Research Square, upozornila TV Joj. Ide o verziu vedeckého článku, ktorá ešte neprešla recenzným konaním.

Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Tesne pred začiatkom stredajšieho (27. 8.) rokovania bol informovaný, že o analýze sa rokovať nebude. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa analýza nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.

Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Zdroj: Info.sk, TASR
