  • DNES - 13:15
  • Bratislava
Podľa opozície vláda s opatreniami mešká, nevedia sa dohodnúť a šetriť na sebe

Súčasná vláda má za sebou zatiaľ iba amatérsku konsolidáciu a s novými opatreniami na budúci rok mešká.

Aj keď o nich opakovane rokuje koaličná rada, nevedia sa dohodnúť, pretože nevedia spravovať štát. Vyhlásili to v utorok predstavitelia viacerých opozičných strán s tým, že vláda by mala v prvom rade podporiť ekonomiku, šetriť na sebe a nezaťažovať opatreniami iba ľudí a firmy.

Opozičné KDH plánovalo v súčasnosti komentovať už konkrétny konsolidačný balík na budúci rok, čo sa však nedá, keďže vláda nebola schopná aj napriek prísľubom doteraz predstaviť nič, upozornil podpredseda hnutia Viliam Karas. „Ohrozuje to stabilitu rozpočtov, vyvoláva to stres nielen u podnikateľov, nielen v samosprávach, ale vo všetkých podnikoch, aj štátnych, ktoré nevedia prognózovať, nevedia pripravovať svoje rozpočty. Takto sa štát nespravuje, osobitne nie vtedy, ak je štát v kríze,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.

Pripomenul, že KDH už v minulosti predstavilo sériu návrhov, ako by vláda mohla šetriť na sebe a nie na ľuďoch. Kabinet to však doteraz nedokázal. „Urobila zahanbujúcu amatérsku konsolidáciu, zaviedla transakčnú daň, ktorá zavírila podnikateľské prostredie a namiesto poklesu dlhu dlh neklesá, deficit nám neklesá. Je to škandalózne,“ zhodnotil Karas.

Táto vláda nie je dobrý gazda. Namiesto toho, aby šetrila na sebe, tak si nafúkla výdavky na štátnych úradníkov o 250 miliónov eur. Aby bolo jasné, to sú peniaze, ktoré sa vôbec nemuseli minúť,“ upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Ak by vláda použila opatrenia, ktoré hnutie navrhlo ešte vlani, verejné financie by podľa neho získali 3 miliardy eur. Opatrenia sa dotýkajú napríklad šetrenia na zamestnancoch a ďalších výdavkoch ministerstiev, odpredaja štátneho majetku, vyššieho zdanenia hazardu či lepšieho výberu daní. Okrem toho pripomenul aj návrhy na zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky, ktorá v súčasnosti v podstate stagnuje.

Navrhovali sme opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby sa rozprúdila ekonomika na Slovensku, a tým pádom by štát vyberal vyššie dane a odvody a aby si aj ľudia viac zarobili. Tie opatrenia sú v daniach, odvodoch, pracovnom práve, ďalej investície a napokon aj pozornosť na malých podnikateľov,“ vymenoval Hajko.

Poslanec opozičného PS Štefan Kišš rovnako poukázal na to, že už je september a nikto z vlády zatiaľ neprezentoval žiadne opatrenia na budúci rok. „Nielen, že sme takúto debatu a predstavenie konsolidačného balíčka mali poznať niekedy v máji, ako by sa patrilo na slušnú krajinu, ale čo je ešte absurdné, že vláda si posúva aj vlastné termíny, kedy ho chce predstaviť,“ upozornil s tým, že pôvodne mali byť opatrenia známe už v auguste.

Vďaka tlaku opozície vieme, že sa nebudú znižovať príspevky do druhého piliera, čo bolo pôvodne zvažované, ani sa nebude dvíhať hlavná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH),“ konštatoval Kišš. Naopak, vyzerá to podľa neho tak, že by sa mali zvyšovať niektoré zvýhodnené sadzby DPH a tri alebo štyri sviatky od budúceho roka nebudú dňom pracovného pokoja, ako je to od tohto roka s 1. septembrom.

Okrem opatrení na ozdravenie verejných financií podľa opozičného poslanca nikto od vlády nepočul ani opatrenia na pomoc ekonomike. „Dnes nám hrozí v podstate recesia, infláciu máme jednu z najvyšších v Európskej únii, najvyššiu za dlhé roky. Ale nejaké opatrenia, ako zabezpečiť tie sľubované lacnejšie potraviny alebo vôbec, aby sa rozbehla ekonomika, sme nepočuli,“ zhodnotil. Avizoval, že PS predstaví vlastné opatrenia na konferencii tento týždeň vo štvrtok (4. 9.), kam pozývajú aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby sa prišiel inšpirovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
