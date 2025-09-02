Túto potravinu nejedzte, našli v nej cudzie telesá
Zákazníci môžu produkt vrátiť v predajni.
Obchodný reťazec METRO upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o mrazený jablkový koláč s karamelom značky Patisserie du Chef od dodávateľa Vandemoortele. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR o tom informuje na svojej webovej stránke.
Ako uviedla vedúca oddelenia kvality Petra Bártová, k preventívnemu stiahnutiu výrobku z trhu spoločnosť METRO Cash & Carry SR pristúpila kvôli riziku kontaminácie potraviny cudzími telesami.
Foto: Vandemoortele.com
„Dôvodom je technická porucha pri výrobe, ktorá mohla spôsobiť potencionálne riziko kontaminácie výrobku cudzími telesami,“ uviedla Bártová.
Foto: metro.sk
Ide o produkt s označením Vandemoortele Jablkový koláč s karamelom mraz. 1800 g, šarže 530A5204 s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 1. 2027. Je to hlbokozmrazený okrúhly koláč z krehkého cesta, s jablkovou náplňou a krémom s vanilkovou príchuťou, zdobený posýpkou a vrstvou karamelu, pripravený na podávanie.
„Pokiaľ ste si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme vás, aby ste ho nekonzumovali,“ uviedla Bártová.
Výrobok bolo možné zakúpiť v období od 21.8. 2025 do 1.9.2025. Produkt je možné vrátiť v ktorejkoľvek veľkoobchodnej predajni METRO v SR. Zákazníkom budú po predložení dokladu o kúpe vrátené peniaze. Vrátenie tovaru je možné do 30.9.2025.
