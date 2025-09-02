  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
24°Bratislava

Huliak: Nová výzva za 19 miliónov eur umožní získať podporu aj spätne

  • DNES - 12:21
  • Bratislava
Huliak: Nová výzva za 19 miliónov eur umožní získať podporu aj spätne

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) predstavil novú výzvu na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva na Slovensku s celkovou dotáciou 19 miliónov eur.

Medzi špecifiká tejto výzvy patrí napríklad spätné preplácanie projektov či financovanie projektovej dokumentácie. Huliak o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii.

Výzva má niekoľko unikátov. Prvým z nich je možnosť čerpania prostriedkov aj na už dokončené alebo rozpracované diela vrátane projektovej dokumentácie,“ povedal Huliak. „Druhým je možnosť požiadať o príspevok aj na projekty, ktoré už začali od apríla tohto roku, teda spätne,“ dodal.

Ďalším špecifikom by mala byť potreba minimálneho množstva povinných dokumentov. Huliak zároveň oznámil vyplatenie pridelenej sumy do 15. decembra tohto roku, to znamená formou zálohy vopred. Medzi oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy patria obce, mestá, tretí sektor, podnikatelia, kúpele a asociácie. Maximálna výška príspevku je 500.000 eur.

Minister cestovného ruchu a športu priblížil, že výzva bola pripravená tímom Fondu na podporu cestovného ruchu v spolupráci so zástupcami Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácie organizácií cestovného ruchu a Asociácie slovenských kúpeľov.

Rezort dodal, že výzva sa otvára 9. septembra a projekty bude možné predkladať do 8. októbra tohto roku. Podpora by sa mala týkať výstavby, rekonštrukcie a modernizácie parkovísk, kempingových areálov, oddychových zón, turistických trás, značenia chodníkov, prístupov k vode a ďalších projektov. Snahou je predĺženie turistickej sezóny a kvalitnejšie služby pre domácich aj zahraničných návštevníkov, uzavrel Huliak.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur

VČERA - 13:51Ekonomické

Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu augusta 2025 hotovostný schodok vo výške 4,304 miliardy eur.

Trump plánuje vysoké clá na lieky, riskuje tak vyššie ceny a ich nedostatok

Trump plánuje vysoké clá na lieky, riskuje tak vyššie ceny a ich nedostatok

VČERA - 13:42Ekonomické

Americký prezident Donald Trump zvažuje vysoké clá na lieky. Tejto kategórii produktov sa v rámci svojej obchodnej vojny zatiaľ vyhol.

Erik Tomáš: Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe

Erik Tomáš: Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe

VČERA - 12:53Ekonomické

Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje od pondelka do praxe.

Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice

Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice

VČERA - 12:07Ekonomické

Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine.

Vosveteit.sk
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP