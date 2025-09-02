Huliak: Nová výzva za 19 miliónov eur umožní získať podporu aj spätne
- DNES - 12:21
- Bratislava
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) predstavil novú výzvu na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva na Slovensku s celkovou dotáciou 19 miliónov eur.
Medzi špecifiká tejto výzvy patrí napríklad spätné preplácanie projektov či financovanie projektovej dokumentácie. Huliak o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii.
„Výzva má niekoľko unikátov. Prvým z nich je možnosť čerpania prostriedkov aj na už dokončené alebo rozpracované diela vrátane projektovej dokumentácie,“ povedal Huliak. „Druhým je možnosť požiadať o príspevok aj na projekty, ktoré už začali od apríla tohto roku, teda spätne,“ dodal.
Ďalším špecifikom by mala byť potreba minimálneho množstva povinných dokumentov. Huliak zároveň oznámil vyplatenie pridelenej sumy do 15. decembra tohto roku, to znamená formou zálohy vopred. Medzi oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy patria obce, mestá, tretí sektor, podnikatelia, kúpele a asociácie. Maximálna výška príspevku je 500.000 eur.
Minister cestovného ruchu a športu priblížil, že výzva bola pripravená tímom Fondu na podporu cestovného ruchu v spolupráci so zástupcami Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácie organizácií cestovného ruchu a Asociácie slovenských kúpeľov.
Rezort dodal, že výzva sa otvára 9. septembra a projekty bude možné predkladať do 8. októbra tohto roku. Podpora by sa mala týkať výstavby, rekonštrukcie a modernizácie parkovísk, kempingových areálov, oddychových zón, turistických trás, značenia chodníkov, prístupov k vode a ďalších projektov. Snahou je predĺženie turistickej sezóny a kvalitnejšie služby pre domácich aj zahraničných návštevníkov, uzavrel Huliak.
