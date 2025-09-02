Poslankyňa NR SR sa vzdala mandátu
Informovalo o tom mediálne oddelenie PS.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Kalmárová z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) sa v utorok vzdala poslaneckého mandátu. Informovalo o tom mediálne oddelenie PS. Novou členkou poslaneckého klubu PS bude Gréta Gregorová.
Kalmárová sa vzdáva poslaneckého mandátu z osobných dôvodov. „Toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované,“ uviedli z mediálneho oddelenia PS. Gregorová zloží poslanecký sľub v úvode nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá sa začína 9. septembra.
Poslanecký klub PS má 33 členov, je to druhý najväčší klub v parlamente po Smere-SD. V minulosti sa už mandátu vzdal člen klubu PS Tomáš Hellebrandt, z parlamentu odišiel vo februári 2024.
