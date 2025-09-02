Pes ponechaný bez vody a jedla zahynul po skoku z okna
Týraný pes zahynul po skoku z okna rodinného domu.
Pes ponechaný bez vody a jedla v rodinnom dome v Chtelnici v okrese Piešťany zahynul po skoku z okna. Enviropolícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Páchateľ mal v rodinnom dome v obci Chtelnica, okres Piešťany, ponechať osemročného psa - kríženca - uviazaného o lano, bez krmiva a pitnej vody. V miestnosti, v ktorej sa nachádzal, bol rôzny odpad a exkrementy. Pes bol ponechaný v týchto podmienkach od presne nezistenej doby až do konca augusta 2025,“ priblížil Hájek.
Pre nedostatok jedla, vody a výbehu sa zviera pokúsilo dostať von, rozbilo výplň okna a vyskočilo ním von. „Keďže však bol pes priviazaný lanom o krk, zostal visieť na budove a následkom toho sa udusil. Smrť psa nastala v dôsledku konania páchateľa, ktorý porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti,“ doplnil hovorca.
Páchateľovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. „Polícia v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné,“ dodal Hájek.
