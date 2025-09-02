  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
22°Bratislava

Polícia pátra po troch maloletých dievčatách

  • DNES - 10:34
  • Topoľčany
Polícia pátra po troch maloletých dievčatách

Polícia v Topoľčanoch pátra po trojici maloletých dievčat.

Seherezádé Kováčová, Barbara Kováčová a Aisha Czuczorová podľa polície odišli spoločne z Centra pre deti a rodinu v Topoľčanoch 1. septembra popoludní. Doposiaľ o sebe nepodali žiadnu správu, no podľa zistených informácií mali namierené do obce Čata v okrese Levice.

Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, Seherezádé Kováčová má 14 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 147 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené béžové tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky.

Barbara Kováčová má 13 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 144 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené biele tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky.

Aisha Czuczorová má 13 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 156 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené červené tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky. „Akékoľvek informácie k nezvestným osobám je možné oznámiť na najbližší útvar polície, alebo na tiesňovú linku číslo 158, prípadne do súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR - Nitriansky kraj,“ doplnila polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pes ponechaný bez vody a jedla zahynul po skoku z okna

Pes ponechaný bez vody a jedla zahynul po skoku z okna

DNES - 10:50Domáce

Týraný pes zahynul po skoku z okna rodinného domu.

Vážna nehoda motorkára: Na mieste zasahoval vrtuľník

Vážna nehoda motorkára: Na mieste zasahoval vrtuľník

DNES - 10:11Domáce

Motorkárovi pomáhali leteckí záchranári.

SHMÚ upozorňuje na hustú hmlu v troch okresoch

SHMÚ upozorňuje na hustú hmlu v troch okresoch

DNES - 8:03Domáce

V troch okresoch treba počítať s hmlou.

Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník

Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník

VČERA - 19:43Domáce

Pre nehodu motorkára uzavreli cestu.

Vosveteit.sk
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP