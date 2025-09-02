Vážna nehoda motorkára: Na mieste zasahoval vrtuľník
Motorkárovi pomáhali leteckí záchranári.
Medzi obcami Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves a Nálepkovo v okrese Gelnica sa v pondelok (1. 9.) večer stala dopravná nehoda, pri ktorej motorkár utrpel vážne zranenia. Na pomoc mu letela posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu. Leteckí záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.
„Pri páde z motocykla utrpel 43-ročný muž vážne poranenie hlavy a zostal v bezvedomí. Po pristátí vrtuľníka priamo na mieste nehody si posádka pacienta okamžite prevzala do svojej starostlivosti. Vzhľadom na rozsah a závažnosť poranení bol pacient uvedený do umelého spánku,“ uviedla VZZS ATE.
Po stabilizácii stavu motocyklistu letecky previezli do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde si ho do starostlivosti prevzal špecializovaný traumatologický tím.
Foto: VZZS ATE
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová pre TASR doplnila, že nehoda sa stala krátko po 18.00 h, keď vodič motocykla v mieste, kde je zakázané predchádzanie vodorovnou dopravnou značkou, predchádzal v protismernej časti iné vozidlo. „Nedodržal dostatočnú vzdialenosť od taktiež v tom čase pred ním predchádzajúceho motocykla. V dôsledku toho došlo k nárazu prednou časťou motocykla do zadnej časti predchádzajúceho motocykla, následkom čoho sa dostal s motocyklom do priekopy, a to v protismernej časti vozovky,“ priblížila hovorkyňa.
Pri dopravnej nehode si vodič motocykla spôsobil podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia do 40 dní. Na mieste sa nachádzal aj znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie skutočnosti sú podľa Illésovej predmetom vyšetrovania.
