Vážna nehoda motorkára: Na mieste zasahoval vrtuľník

  • DNES - 10:11
  • Hnilčík
Vážna nehoda motorkára: Na mieste zasahoval vrtuľník

Motorkárovi pomáhali leteckí záchranári.

Medzi obcami Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves a Nálepkovo v okrese Gelnica sa v pondelok (1. 9.) večer stala dopravná nehoda, pri ktorej motorkár utrpel vážne zranenia. Na pomoc mu letela posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu. Leteckí záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.

Pri páde z motocykla utrpel 43-ročný muž vážne poranenie hlavy a zostal v bezvedomí. Po pristátí vrtuľníka priamo na mieste nehody si posádka pacienta okamžite prevzala do svojej starostlivosti. Vzhľadom na rozsah a závažnosť poranení bol pacient uvedený do umelého spánku,“ uviedla VZZS ATE.

Po stabilizácii stavu motocyklistu letecky previezli do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde si ho do starostlivosti prevzal špecializovaný traumatologický tím.

Foto: VZZS ATE

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová pre TASR doplnila, že nehoda sa stala krátko po 18.00 h, keď vodič motocykla v mieste, kde je zakázané predchádzanie vodorovnou dopravnou značkou, predchádzal v protismernej časti iné vozidlo. „Nedodržal dostatočnú vzdialenosť od taktiež v tom čase pred ním predchádzajúceho motocykla. V dôsledku toho došlo k nárazu prednou časťou motocykla do zadnej časti predchádzajúceho motocykla, následkom čoho sa dostal s motocyklom do priekopy, a to v protismernej časti vozovky,“ priblížila hovorkyňa.

Pri dopravnej nehode si vodič motocykla spôsobil podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia do 40 dní. Na mieste sa nachádzal aj znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie skutočnosti sú podľa Illésovej predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
