Putin povedal Siovi, že rusko-čínske vzťahy sú na bezprecedentnej úrovni

  • DNES - 9:26
  • Peking
Putin povedal Siovi, že rusko-čínske vzťahy sú na bezprecedentnej úrovni

Ruský prezident Vladimir Putin počas rokovaní v Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v utorok povedal, že väzby medzi obomi krajinami sú na „bezprecedentnej úrovni“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Svetoví lídri vrátane severokórejského vodcu Kim Čong-una sa stretávajú v čínskej metropole pred rozsiahlou vojenskou prehliadkou Pekingu. „Naša úzka komunikácia odzrkadľuje strategický charakter rusko-čínskych vzťahov, ktoré sú v súčasnosti na bezprecedentnej úrovni,“ povedal Putin Siovi. Zároveň zdôraznil, že krajiny spolupracovali už počas druhej svetovej vojny a že budú spolupracovať aj naďalej.

Si absolvuje v tomto týždni sériu diplomatických stretnutí a zúčastnil sa aj na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v meste Tchien-ťin. V stredu sa bude v Pekingu konať vojenská prehliadka, ktorou si pripomenú 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pricestujú na ňu približne dve desiatky svetových lídrov.

Čínsky a ruský prezident kritizovali Západ počas pondelkového summitu, pričom Si hovoril o „šikane“ niektorých krajín, zatiaľ čo Putin obraňoval vojnu na Ukrajine a obviňoval Západ z jej vzniku. „Čínsko-ruské vzťahy zvládli skúšku medzinárodných zmien,“ povedal Si v utorok. Podľa jeho slov je Peking ochotný spolupracovať s Moskvou pri „budovaní spravodlivejšieho a rozumnejšieho systému globálneho riadenia“.

Si a Putin sú v pravidelnom kontakte a minulý mesiac spoločne telefonovali, pričom čínsky líder vyjadril radosť zo zlepšenia vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.

Zdroj: Info.sk, TASR
