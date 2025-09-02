  • Články
Zomrel známy herec nominovaný na Oscara

Vo veku 73 rokov zomrel herec známy z filmu Tanec s vlkmi.

Vo veku 73 rokov zomrel v kanadskom Stratforde herec Graham Greene, nominovaný na Oscara. Správu pre CBC News potvrdil jeho manažér. Herec, ktorý pochádzal z kmeňa Oneida, bol známy z desiatok filmových a televíznych úloh.

„S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás pokojne opustil oceňovaný a legendárny kanadský herec Graham Greene,“ uviedol jeho manažér Gerry Jordan pre CBS News. Podľa manažéra zomrel Greene z prirodzených príčin.

Graham Greene, pochádzajúci z rezervácie Six Nations v Ontáriu, sa do pamäti divákov najviac zapísal úlohou Kicking Birda z kmeňa Siouxov vo filme Tanec s vlkmi z roku 1990. Za tento výkon si vyslúžil nomináciu na Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Hral aj v ďalších známych filmoch ako Zelená míľa (1999), kde si zahral po boku Toma Hanksa, alebo Sága Twilight: Nov (2009).

Greene bol aktívny aj na televíznej obrazovke. V 90. rokoch účinkoval v populárnom seriáli Zapadákov (Northern Exposure) a v posledných rokoch sa objavil ako hosťujúca hviezda v oceňovaných seriáloch Reservation Dogs a The Last of Us.

Začiatkom tohto roka v rozhovore pre CBC prezradil, že k herectvu sa dostal náhodou. Keď pracoval ako technik na koncertoch, niekto sa ho spýtal, či niekedy neuvažoval o hereckej kariére.

Zdroj: Info.sk, cbc.ca
