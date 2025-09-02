  • Články
SHMÚ upozorňuje na hustú hmlu v troch okresoch

  • DNES - 8:03
  • Bratislava
V troch okresoch treba počítať s hmlou.

V troch okresoch na východe Slovenska treba v utorok ráno počítať s hmlou. Ide o okresy Humenné, Medzilaborce a Snina. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa.

Na spomenutých miestach môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.

Výstrahy sú v platnosti predbežne do 9.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
