  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
16°Bratislava

Trump udelí bývalému starostovi New Yorku Prezidentskú medailu slobody

  • DNES - 6:53
  • Washington
Trump udelí bývalému starostovi New Yorku Prezidentskú medailu slobody

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že udelí Rudolphovi Giulianimu Prezidentskú medailu slobody, čo je najvyššie civilné vyznamenanie v USA.

Oznámenie prišlo dva dni po tom, ako 81-ročný bývalý starosta New Yorku utrpel vážne zranenia pri dopravnej nehode. TASR sa odvoláva na správu agentúry AP.

Trump v príspevku na sociálnej sieti označil Giulianiho za najlepšieho starostu v histórii New Yorku. Preslávil sa najmä vedením mesta po teroristických útokoch 11. septembra 2001, neskôr bol však spájaný so sériou škandálov, píše AP.

Ako Trumpov právnik sa stal kľúčovou postavou v snahe spochybniť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. Za opakované šírenie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch bol vylúčený z advokátskej komory v New Yorku a vo Washingtone. Okrem toho čelí trestným obvineniam v štátoch Georgia a Arizona.

Prezidentská medaila slobody sa udeľuje jednotlivcom za ich záslužný prínos pre bezpečnosť USA, svetový mier či za kultúrne počiny. Ocenenie bolo zavedené v roku 1963, keď nahradilo Medailu slobody.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Belgicko uzná Palestínsky štát na Valnom zhromaždení OSN, oznámil Prévot

Belgicko uzná Palestínsky štát na Valnom zhromaždení OSN, oznámil Prévot

DNES - 7:25Zahraničné

Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot v noci na utorok oznámil, že Belgicko uzná Palestínsky štát.

Ušakov: Plány na trojstranný summit prezidentov Ruska, Ukrajiny a USA neexistujú

Ušakov: Plány na trojstranný summit prezidentov Ruska, Ukrajiny a USA neexistujú

DNES - 6:23Zahraničné

Poradca Kremľa Jurij Ušakov v pondelok oznámil, že neexistujú žiadne konkrétne plány na uskutočnenie trojstranného summitu za účasti prezidentov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov.

Babiš sa poďakoval za podporu po útoku

Babiš sa poďakoval za podporu po útoku

DNES - 6:06Zahraničné

Andrej Babiš zrušil utorkový program.

Maduro: Venezuelu ohrozuje osem amerických vojnových lodí s 1200 raketami

Maduro: Venezuelu ohrozuje osem amerických vojnových lodí s 1200 raketami

VČERA - 22:05Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok vyhlásil, že Venezuela čelí „najväčšej hrozbe za posledných 100 rokov“.

Vosveteit.sk
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP