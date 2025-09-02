Trump udelí bývalému starostovi New Yorku Prezidentskú medailu slobody
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že udelí Rudolphovi Giulianimu Prezidentskú medailu slobody, čo je najvyššie civilné vyznamenanie v USA.
Oznámenie prišlo dva dni po tom, ako 81-ročný bývalý starosta New Yorku utrpel vážne zranenia pri dopravnej nehode. TASR sa odvoláva na správu agentúry AP.
Trump v príspevku na sociálnej sieti označil Giulianiho za najlepšieho starostu v histórii New Yorku. Preslávil sa najmä vedením mesta po teroristických útokoch 11. septembra 2001, neskôr bol však spájaný so sériou škandálov, píše AP.
Ako Trumpov právnik sa stal kľúčovou postavou v snahe spochybniť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. Za opakované šírenie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch bol vylúčený z advokátskej komory v New Yorku a vo Washingtone. Okrem toho čelí trestným obvineniam v štátoch Georgia a Arizona.
Prezidentská medaila slobody sa udeľuje jednotlivcom za ich záslužný prínos pre bezpečnosť USA, svetový mier či za kultúrne počiny. Ocenenie bolo zavedené v roku 1963, keď nahradilo Medailu slobody.
