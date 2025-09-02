  • Články
Ušakov: Plány na trojstranný summit prezidentov Ruska, Ukrajiny a USA neexistujú

Poradca Kremľa Jurij Ušakov v pondelok oznámil, že neexistujú žiadne konkrétne plány na uskutočnenie trojstranného summitu za účasti prezidentov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Teraz všetci hovoria o trojstrannom summite alebo o stretnutí medzi (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom a (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským, ale medzi Putinom a (americkým prezidentom) Trumpom o tom nebola dosiahnutá žiadna konkrétna dohoda,“ povedal Ušakov pre ruskú štátnu televíziu.

Americký prezident, ktorý sa predošlý mesiac stretol s Putinom na Aljaške, a následne privítal v Bielom dome ukrajinského prezidenta a európskych lídrov, opakovane povedal, že sa usiluje zorganizovať rozhovory prezidentov Ruska a Ukrajiny.

Nedávno tvrdil, že takýto summit by sa mohol uskutočniť do dvoch týždňov od spomínaných stretnutí. Následne by podľa neho mohlo prísť k trojstrannému rokovaniu, na ktorom by sa zúčastnil aj on sám. Kremeľ stretnutia nevylúčil, no zdôraznil, že musia byť dobre pripravené a musia byť výsledkom vopred dohodnutých podmienok.

Ukrajina a viacerí poprední európski politici medzičasom obvinili Kremeľ z obštrukcií. Podľa nich Rusko navonok predstiera ochotu viesť dialóg, no v skutočnosti odďaľuje rokovania, aby mohlo pokračovať vo vojne.

Zdroj: Info.sk, TASR
