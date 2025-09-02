Babiš sa poďakoval za podporu po útoku
- DNES - 6:06
- Praha
Andrej Babiš zrušil utorkový program.
Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš sa na sociálnej sieti X poďakoval za podporu po tom, ako ho v pondelok na stretnutí s voličmi jeden muž napadol barlou do hlavy. Lekári mu podľa jeho slov odporučili pokoj, Babiš preto zrušil utorkový program, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ďakujem všetkým za podporu, budem, dúfam, v poriadku. Zajtra budem čakať ešte na ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, lekári mi ale odporučili pokoj, preto budem musieť minimálne zajtrajší program v Olomouckom kraji zrušiť,“ napísal Babiš.
Podľa servera Novinky.cz napadol šéfa ANO neznámy muž vo chvíli, keď stál medzi ľuďmi, rozprával do mikrofónu a odpovedal na otázky. Po chvíli bola na mieste polícia a útočníka zadržala. Incident predbežne kvalifikovala ako trestný čin výtržníctva.
Incident odsúdili viacerí politici vrátane premiéra a predsedu ODS Petra Fialu, predsedu hnutia STAN Víta Rakušana, predsedu KDU-ČSL Marka Výborného či predsedu Pirátov Zdenka Hřiba. Podľa prvého podpredsedu hnutia ANO Karla Havlíčka je útok jedným z dôsledkov nenávistnej kampane, ktorú podľa jeho slov vedie koalícia SPOLU, Piráti a v posledných dňoch aj hnutie STAN.
