SOI varuje: Pozor na tento produkt, deťom hrozí poškodenie orgánov!
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na hračku, ktorá je nebezpečná pre deti.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe varuje pred výrobkom, ktorý označila za nebezpečný. Ide o detskú čelenku s „čertovskými rohmi“ pôvodom z Číny.
Čelenka je svietiaca a z plastu, má tvar čertovských rohov. V jej strede sa nachádza kryt v tvare srdca, do ktorého sa vkladajú baterky typu AG13. Na hračke je nalepená papierová etiketa s týmito údajmi:
- adresa dovozcu
- Code: TPA-1638
- Item no.: 400-8
- EAN: 8595656922018
- označenie CE
Deťom môže uškodiť
Ako informuje SOI, hračka je pre deti nebezpečná kvôli nedostatočnému konštrukčnému vyhotoveniu. Inšpektori varujú, že batérie sa z nej dajú vybrať bez použitia nástroja, a kryt je možné otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov.
„Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov,“ varuje SOI.
Inšpektori v tejto súvislosti nariadili stiahnutie výrobku z trhu. V prípade, že ste si ho už zakúpili, môžete ho vrátiť predajcovi, ktorý je povinný vám zaň vrátiť kúpnu cenu, vymeniť ho za iný v podobnej kategórii a v približne rovnakej cene, alebo ho opraviť.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodáva SOI.
