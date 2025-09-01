  • Články
SOI varuje: Pozor na tento produkt, deťom hrozí poškodenie orgánov!

  • DNES - 18:08
  • Bratislava
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na hračku, ktorá je nebezpečná pre deti.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe varuje pred výrobkom, ktorý označila za nebezpečný. Ide o detskú čelenku s „čertovskými rohmi“ pôvodom z Číny.

Čelenka je svietiaca a z plastu, má tvar čertovských rohov. V jej strede sa nachádza kryt v tvare srdca, do ktorého sa vkladajú baterky typu AG13. Na hračke je nalepená papierová etiketa s týmito údajmi:

  • adresa dovozcu
  • Code: TPA-1638
  • Item no.: 400-8
  • EAN: 8595656922018
  • označenie CE

Deťom môže uškodiť

Ako informuje SOI, hračka je pre deti nebezpečná kvôli nedostatočnému konštrukčnému vyhotoveniu. Inšpektori varujú, že batérie sa z nej dajú vybrať bez použitia nástroja, a kryt je možné otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov.

„Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov,“ varuje SOI.

Inšpektori v tejto súvislosti nariadili stiahnutie výrobku z trhu. V prípade, že ste si ho už zakúpili, môžete ho vrátiť predajcovi, ktorý je povinný vám zaň vrátiť kúpnu cenu, vymeniť ho za iný v podobnej kategórii a v približne rovnakej cene, alebo ho opraviť.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodáva SOI.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
