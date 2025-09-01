Maduro: Venezuelu ohrozuje osem amerických vojnových lodí s 1200 raketami
- DNES - 22:05
- Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok vyhlásil, že Venezuela čelí „najväčšej hrozbe za posledných 100 rokov“.
Uviedol to v súvislosti so správami o vyslaní ôsmich amerických vojnových lodí do južného Karibiku v rámci operácie proti pašovaniu drog. Washington zároveň obviňuje Madura z vedenia drogového kartelu a zdvojnásobil odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov.
Ako informovala agentúra AFP, Maduro na stretnutí so zahraničnými novinármi v Caracase vyhlásil, že osem amerických vojenských lodí vybavených približne 1200 raketami mieri na Venezuelu. Deklaroval, že Venezuela je maximálne pripravená brániť sa. Venezuelské vedenie oznámilo hliadkovanie v teritoriálnych vodách a zmobilizovanie vyše štyroch miliónov príslušníkov domobrany.
Venezuelský prezident súčasne vyjadril poľutovanie nad prerušením komunikačných kanálov s Washingtonom a varoval, že jeho krajina sa „nikdy nepodvolí vydieraniu ani hrozbám“.
Na tlačovej konferencii tiež obvinil amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, že chce prezidenta USA Donalda Trumpa zatiahnuť do „krvavej masakry proti venezuelskému ľudu“.
Administratíva Donalda Trumpa používa na adresu Madura obzvlášť tvrdú rétoriku. Opakovane ho označila za „nelegitímneho prezidenta“ a obvinila ho z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Kartel sĺnc (Cártel de los Soles), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu.
USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident Spojené štáty obvinil zo snahy o zmenu režimu vo svojej krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícov príslušníkov milícií.
