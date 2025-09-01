  • Články
WhatsApp si podali podvodníci, tento krok nevynechajte!

  • DNES - 7:23
  • Bratislava
Ak nechcete prísť o citlivé údaje, vykonajte tento krok, radia odborníci na kybernetickú bezpečnosť.

Četovacia aplikácia WhatsApp sa stala terčom kybernetického útoku. Informovala o tom bezpečnostná pobočka Amnesty International (AI) Security Lab na sociálnej sieti X. Podľa nej podvodníci zaútočili na majiteľov iPhonov, ktorí majú nainštalovaný WhatsApp.

Bezpečnostný analytik AI Donncha Ó Cearbhaill spresnil, že zasiahnutým používateľom sa na displeji mobilu objaví oznámenie o možnom útoku.

„WhatsApp práve rozoslal upozornenia používateľom, ktorí za posledných 90 dní mohli byť napadnutí pokročilým spyware systémom,“ uviedol Ó Cearbhaill s tým, že aplikácia už hrozbu odstránila. Na to, aby ste boli chránení, ju však musíte aktualizovať.

Sofistikovaný útok

Poškodenie s označením CVE-2025-55177 odhalili bezpečnostní experti z WhatsAppu. Tí o ňom na blogu píšu, že ide o „sofistikovaný útok proti konkrétnym vytypovaným používateľom.“

Hoci WhatsApp tvrdí, že útok je cielený voči používateľom s operačným systémom iOS, Ó Cearbhaill je presvedčený, že obeťami sa mohli stať aj používatelia Androidu. Spresnil, že má ísť o „civilné osoby“ vrátane členov neziskových organizácií, novinárov a dobrovoľníkov.

Ako informoval denník Daily Mail, v tomto prípade má ísť o útok známy aj ako „zero-click“. Pri takomto type napadnutia dokáže útočník „ovládnuť“ zariadenie obete aj bez toho, aby klikla na škodlivý odkaz alebo vykonala akýkoľvek ďalší krok.

„Za takýmito útokmi väčšinou stoja vysoko organizované skupiny, ktoré cielia na vyššie postavených úradníkov vrátane politikov, novinárov, právnikov a aktivistov,“ uviedol bezpečnostný expert Adam Boynton.

Podľa Boyntona je častým cieľom útokov odpočúvanie a získavanie kompromitujúcich materiálov obetí.

Zdroj: Info.sk, DP, x.com/DonnchaC, whatsapp.com, dailymail.co.uk
