WhatsApp si podali podvodníci, tento krok nevynechajte!
- DNES - 7:23
- Bratislava
Ak nechcete prísť o citlivé údaje, vykonajte tento krok, radia odborníci na kybernetickú bezpečnosť.
Četovacia aplikácia WhatsApp sa stala terčom kybernetického útoku. Informovala o tom bezpečnostná pobočka Amnesty International (AI) Security Lab na sociálnej sieti X. Podľa nej podvodníci zaútočili na majiteľov iPhonov, ktorí majú nainštalovaný WhatsApp.
Bezpečnostný analytik AI Donncha Ó Cearbhaill spresnil, že zasiahnutým používateľom sa na displeji mobilu objaví oznámenie o možnom útoku.
„WhatsApp práve rozoslal upozornenia používateľom, ktorí za posledných 90 dní mohli byť napadnutí pokročilým spyware systémom,“ uviedol Ó Cearbhaill s tým, že aplikácia už hrozbu odstránila. Na to, aby ste boli chránení, ju však musíte aktualizovať.
BREAKING: New zero-click exploit used to hack WhatsApp users.— Donncha Ó Cearbhaill (@DonnchaC) August 29, 2025
WhatsApp has just sent out a round of threat notifications to individuals they believe where targeted by an advanced spyware campaign in past 90 days.
Seek out expert help if you have received this alert pic.twitter.com/i4cHLsiNOr
Sofistikovaný útok
Poškodenie s označením CVE-2025-55177 odhalili bezpečnostní experti z WhatsAppu. Tí o ňom na blogu píšu, že ide o „sofistikovaný útok proti konkrétnym vytypovaným používateľom.“
Hoci WhatsApp tvrdí, že útok je cielený voči používateľom s operačným systémom iOS, Ó Cearbhaill je presvedčený, že obeťami sa mohli stať aj používatelia Androidu. Spresnil, že má ísť o „civilné osoby“ vrátane členov neziskových organizácií, novinárov a dobrovoľníkov.
Ako informoval denník Daily Mail, v tomto prípade má ísť o útok známy aj ako „zero-click“. Pri takomto type napadnutia dokáže útočník „ovládnuť“ zariadenie obete aj bez toho, aby klikla na škodlivý odkaz alebo vykonala akýkoľvek ďalší krok.
„Za takýmito útokmi väčšinou stoja vysoko organizované skupiny, ktoré cielia na vyššie postavených úradníkov vrátane politikov, novinárov, právnikov a aktivistov,“ uviedol bezpečnostný expert Adam Boynton.
Podľa Boyntona je častým cieľom útokov odpočúvanie a získavanie kompromitujúcich materiálov obetí.
Epidémia sklerózy v horskej dedine: Vedci tvrdia, že za to môžu huby
Huby vyhľadávané šéfkuchármi po celom svete majú toxického dvojníka. Práve ten má mať na svedomí množiace sa prípady sklerózy v Alpách.
Sledujú vás cez kameru na notebooku? Tieto jednoduché znaky odhalia pravdu
Tu je postup, ako zistiť, či vás niekto sleduje cez váš laptop.
Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč
Hollywoodsky herec Bruce Willis už niekoľko rokov bojuje s demenciou. O ochorení prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma.
Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu
Bývalý zamestnanec odhalil politiku Disney World v prípade tragédie.