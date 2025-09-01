  • Články
Vodca KĽDR odcestoval do Číny vlakom, cesta do Pekingu môže trvať až deň

  • DNES - 21:41
  • Soul
Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok popoludní miestneho času vlakom odcestoval z Pchjongjangu do Pekingu.

Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap, ktorá doplnila, že tento pomerne pomalý spôsob dopravy využívajú lídri KĽDR už celé desaťročia. Očakáva sa, že Kimova cesta do Pekingu bude trvať 20 až 24 hodín.

Kim sa 3. septembra v Pekingu zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Bude to jeho prvá účasť na multilaterálnom diplomatickom podujatí.

Kim tradične využíva špeciálne pancierové vlaky, ktoré poskytujú bezpečie a komfort preňho i pre jeho sprievod. Juhokórejský expert na severokórejskú dopravu An Bjong-min tvrdí, že z bezpečnostných dôvodov bolo v KĽDR vždy viacero obrnených vlakov.

Podľa Ana tieto vlakové súpravy majú 10 až 15 vagónov, z ktorých niektoré používa iba vodca, napríklad spálňu, ale iné prepravujú ochranku a zdravotnícky personál. Zvyčajne je vo vlaku aj priestor pre Kimovu pracovňu, komunikačné zariadenia, reštauráciu, ako aj niekoľko vagónov na prepravu automobilov, napr. pre dva pancierované mercedesy.

Vlakmi do zahraničia cestoval aj zakladateľ Severnej Kórey Kim Ir-sen, starý otec súčasného vodcu. Počas svojich troch ciest do Ruska vlak využil aj otec terajšieho vodcu KĽDR, Kim Čong-il, ktorý koncom roka 2011 počas cesty v jednom zo svojich vlakov zomrel na infarkt. Tento vagón je vystavený v jeho mauzóleu, píše agentúra Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
