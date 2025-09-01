Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník
Pre nehodu motorkára uzavreli cestu.
Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode motorkára v Nálepkove v okrese Gelnica. Hlavná cesta je v oboch smeroch uzavretá. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc. Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ, posádka rýchlej zdravotnej pomoci aj polícia,“ spresnil s tým, že motorkár bol letecky prevezený do jednej z košických nemocníc.
Premiér odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si v pondelok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR prevzali z rúk premiéra Roberta Fica Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky.
SOI varuje pred nebezpečným výrobkom. Nemáte ho doma?
Pri používaní nebezpečného výrobku hrozí úraz elektrickým prúdom, varuje SOI.
Pre časť Slovenska platí výstraha pred počasím
Pre tri okresy na Slovensku vydali výstrahu prvého stupňa pred počasím.
Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským
Premiér sa po návrate z Pekingu stretne s ukrajinským prezidentom.