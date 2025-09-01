  • Články
Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník

  DNES - 19:43
  • Nálepkovo
Pre nehodu motorkára uzavreli cestu.

Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode motorkára v Nálepkove v okrese Gelnica. Hlavná cesta je v oboch smeroch uzavretá. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc. Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ, posádka rýchlej zdravotnej pomoci aj polícia,“ spresnil s tým, že motorkár bol letecky prevezený do jednej z košických nemocníc.

Zdroj: Info.sk, TASR
