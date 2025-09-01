Premiér odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si v pondelok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR prevzali z rúk premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky.
„Bolo mi cťou dnes odovzdať trom oceneným laureátom štátnu Cenu Alexandra Dubčeka. Dúfam, že udelenie ceny nesúcej meno Alexandra Dubčeka nositeľov povzbudí v činnosti, pre ktorú sme im odovzdali toto významne ocenenie,“ uviedol Fico na sociálnej sieti.
Premiér zároveň pripomenul, že ústavu možno opísať štyrmi základnými charakteristikami, ktoré podľa neho možno nie sú typické pre iné základné dokumenty.
„Máme modernú európsku ústavnú legislatívu, je to moderná ústava. Po druhé, je to ústava, ktorá má svojho vlastného ducha. Sú krajiny, ktoré postavia ústavu iba ako zoznam technických článkov, ktoré upravujú chod štátu. Zákonodarcovia však v roku 1992 dali Ústave SR preambulu a táto preambula jasne hovorí každému jednému politikovi, v akom duchu má vykladať a aplikovať ústavu v každodennom živote,“ povedal Fico v príhovore. Našu ústavu tiež považuje za mierovú, pretože v preambule ukladá každému jednému, že sa má usilovať o zachovanie trvalého mieru s každým, kto má oň záujem. Zároveň pripisuje ústave sociálny charakter.
Bolo mi cťou dnes odovzdať trom oceneným laureátom štátnu Cenu Alexandra Dubčeka. Dúfam, že udelenie ceny nesúcej meno Alexandra Dubčeka nositeľov povzbudí v činnosti, pre ktorú sme im odovzdali toto významne ocenenie. Dnešný deň bol o to vzácnejší, že dnes si pripomíname aj prijatie Ústavy SR pred 33 rokmi. Nesmieme zabudnúť, že 1. septembra 1939 sa začala aj Druhá svetová vojna, ktorá priniesla milióny obetí a zmenila aj celý medzinárodný politický a právny systém. Dubček vo svojom známom prejave na univerzite v Bologni (13. novembra 1988) končí svoj prejav slovami: „Nech sa život bez zbraní a násilia, bez vojenských hrozieb stane ešte pre súčasníkov zbraňou – zástavou novej kvality ľudského života!“ Verím, že sa globálnej politickej scéne vrátime na cestu mieru a dialógu.Uverejnil používateľ Robert Fico Pondelok 1. septembra 2025
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno udeliť za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku. Udeľuje sa od roku 2018. S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.
