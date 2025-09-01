  • Články
Fiala: Násilie do spoločnosti nepatrí, Babišovi želám skoré uzdravenie

  • DNES - 19:34
  • Praha
Český premiér Petr Fiala kritizoval pondelkový útok na predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša.

Fiala ľudí počas svojej predvolebnej debaty v meste Tábor, ktorú vysielal aj online, vyzval, aby sa k sebe správali s rešpektom, počúvali aj názory, s ktorými nesúhlasia a neuchyľovali sa agresivite a násiliu. Muža, ktorý na Babiša zaútočil, polícia bezprostredne po tom zadržala a prípad vyšetruje, informuje spravodajkyňa TASR.

Vyzývam všetkých: počúvajme sa navzájom, hovorme spolu, hľadajme to správne riešenie. Ale dajme násilie a agresivitu preč. To je nebezpečná spoločnosť, ktorá takto postupuje. Neviem, ako na tom Andrej Babiš je. Ak je zranený, tak mu prajem, nech sa čoskoro uzdraví. Ja som pripravený sa s ním stretávať v televíznych debatách, klásť argumenty proti jeho politike, ktorú považujem za nebezpečnú, ale násilie do našej spoločnosti vážne nepatrí,“ zdôraznil Fiala.

Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že muža, ktorý šéfa ANO napadol, zadržala a okrem Babiša bola ošetrená ešte jedna žena. „Predbežne sme právnu kvalifikáciu stanovili ako trestný čin výtržníctva, avšak nevylučujeme rozšírenie,“ dodala polícia.

Incident už odsúdili viacerí politici vrátane predsedu hnutia STAN Víta Rakušana, predsedu KDU-ČSL Marka Výborného či predsedu Pirátov Zdenka Hřiba.

Zdroj: Info.sk, TASR
