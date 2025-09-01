SOI varuje pred nebezpečným výrobkom. Nemáte ho doma?
Pri používaní nebezpečného výrobku hrozí úraz elektrickým prúdom, varuje SOI.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nebezpečným výrobkom, ktorý sa predával na slovenskom trhu. Ako informovala na svojom webe, ide o predlžovacie prívody značky acar, model/typ PS-VMZ1 v dĺžkach 10 a 25 metrov.
Podľa inšpektorov prívody predstavujú riziko ohrozenia zdravia, a pri ich používaní hrozí zásah elektrickým prúdom.
Ako ich spoznať
Nebezpečné prívody majú oranžovú farbu a jednu zásuvku. Na tej sa nachádzajú identifikačné údaje výrobcu a modelu a technické údaje. Prívody sú balené v priehľadných plastových obaloch s papierovou etiketou. Výrobky pochádzajú z Poľska, v balení nie je priložený návod na použitie v slovenskom jazyku.
Foto: soi.sk
Hrozí zásah prúdom
Ako informuje SOI, používanie výrobku môže byť pre spotrebiteľov nebezpečné, keďže je možné jeho vidlicu zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II.
„Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu,“ uviedla SOI.
Výrobok nepoužívajte!
SOI v reakcii na zistenie nedostatku nariadila stiahnutie vybraných predlžovacích prívodov z trhu. V prípade, že ste si jeden už kúpili, môžete ho vrátiť predajcovi, ktorý je povinný vrátiť vám kúpnu sumu výrobku, vymeniť ho za iný v približne rovnakej hodnote a kategórii, alebo opraviť výrobok.
SOI na záver informovala, že neodporúča používať predmetné prívody. „Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala.
