Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
25°Bratislava

Pre časť Slovenska platí výstraha pred počasím

  • DNES - 19:11
  • Bratislava
Pre tri okresy na Slovensku vydali výstrahu prvého stupňa pred počasím.

V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa môžu v pondelok večer vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkou, platí do 19.30 h.

Foto: shmu.sk

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník

Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník

DNES - 19:43Domáce

Pre nehodu motorkára uzavreli cestu.

Premiér odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka

Premiér odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka

DNES - 19:40Domáce

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si v pondelok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR prevzali z rúk premiéra Roberta Fica Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky.

SOI varuje pred nebezpečným výrobkom. Nemáte ho doma?

SOI varuje pred nebezpečným výrobkom. Nemáte ho doma?

DNES - 19:33Domáce

Pri používaní nebezpečného výrobku hrozí úraz elektrickým prúdom, varuje SOI.

Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským

Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským

DNES - 17:40Domáce

Premiér sa po návrate z Pekingu stretne s ukrajinským prezidentom.

