Pre časť Slovenska platí výstraha pred počasím
Pre tri okresy na Slovensku vydali výstrahu prvého stupňa pred počasím.
V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa môžu v pondelok večer vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkou, platí do 19.30 h.
Foto: shmu.sk
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Vážna nehoda na východe Slovenska: Na miesto letel aj vrtuľník
Pre nehodu motorkára uzavreli cestu.
Premiér odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si v pondelok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR prevzali z rúk premiéra Roberta Fica Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky.
SOI varuje pred nebezpečným výrobkom. Nemáte ho doma?
Pri používaní nebezpečného výrobku hrozí úraz elektrickým prúdom, varuje SOI.
Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským
Premiér sa po návrate z Pekingu stretne s ukrajinským prezidentom.