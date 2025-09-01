  • Články
V ruských médiách sa objavil ukrajinský exprezident Janukovyč

  • DNES - 18:12
  • Moskva
Bývalý ukrajinský prezident sa v médiách vyjadril k EÚ.

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč sa v pondelok neobvykle objavil v ruských médiách a obvinil Európsku úniu z „arogancie“ v rokovaniach s Kyjevom v časoch pred svojím zosadením z postu hlavy štátu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Janukovyč, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, ušiel do Ruska v roku 2014 po potlačení proeurópskych protestov na Ukrajine, ktoré vyvolalo jeho rozhodnutie zrušiť asociačnú dohodu s EÚ.

V zriedkavom rozhovore pre ruské štátne tlačové agentúry, ktorý zverejnili v pondelok, obvinil Európsku úniu, že sa počas integračných rozhovorov sa vtedy správala „nevhodne“.

Nepreukázali porozumenie čo sa týka komplexnosti ekonomickej situácie na Ukrajine. Poviem to na rovinu - boli arogantní,“ uviedol Janukovyč vo videu zverejnenom ruskou štátnou agentúrou RIA Novosti.

Ako dodal, pričlenenie Ukrajiny k NATO by bolo podľa neho „priamou cestou k občianskej vojne“.

Vždy som bol kategorickým a presvedčeným odporcom vstupu Ukrajiny do NATO,“ povedal Janukovyč.

Ruské štátne tlačové agentúry neuviedli, kedy ani kde bol rozhovor nahraný, pripomína AFP. Nezávislé ruské médiá konštatovali, že išlo o Janukovyčovo prvé verejné vystúpenie od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Bezpečnostné jednotky pod Janukovyčovou kontrolou zabili v zime na prelome rokov 2013 – 2014 desiatky demonštrantov, ktorí táborili v centre Kyjeva a požadovali proeurópske reformy v krajine počas tzv. revolúcie Majdan, píše francúzska agentúra.

Parlament ho následne v súvislosti s týmto krviprelievaním odvolal z funkcie.

Ukrajinský súd ho v roku 2019 uznal za vinného z vlastizrady a v neprítomnosti ho odsúdil na 13 rokov väzenia.

Úradujúci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho v roku 2023 zbavil ukrajinského občianstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
