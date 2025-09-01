  • Články
Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským

Premiér sa po návrate z Pekingu stretne s ukrajinským prezidentom.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že počas návštevy čínskeho Pekingu absolvuje bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom a s ďalšími štátnikmi. Po návrate z Pekingu sa presunie na východné Slovensko, aby v piatok (5. 9.) absolvoval bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico o tom informoval na sociálnej sieti.

„Ak je v Pekingu, okrem prejavenia úcty obetiam vojny, šanca stretnúť sa so svetovými lídrami, treba ju využiť. Budú tam hlavy štátov, ktoré reprezentujú miliardy obyvateľov. Budú tam hlavy štátov, ktoré majú vlastné názory, možno správne, možno nesprávne, ale názory, ktoré treba vypočuť a rešpektovať ich,“ vyhlásil Fico s tým, že predstavitelia EÚ boli včas o jeho ceste upovedomení. Dodal, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) si so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou vymenil potrebné informácie.

Ficovi je podľa svojich slov ľúto a nerozumie, prečo z členských krajín EÚ bude v Pekingu zastúpené len Slovensko. „Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre stabilitu na svete mimoriadne dôležité. Byť súčasťou takýchto diskusií znamená podporovať dialóg a nehrať sa na urazené malé dieťa. Takto sa dnes nejako správa EÚ a jej predstavitelia,“ vyhlásil slovenský premiér.

Pri odôvodnení svojej cesty do Číny sa odvoláva aj na Ústavu SR, ktorá podľa neho vo svojej Preambule ukladá „každému jednému slovenskému politikovi uchádzať sa o trvalú mierovú spoluprácu s ostatnými demokratickými štátmi“. Zopakoval, že jeho metódou práce je suverénna slovenská mierová zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany a vychádzajúca „z dôsledného rešpektovania medzinárodného práva a prijatých záväzkov“.

Fico prijal pozvanie na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny, pretože si váži každú obeť boja proti fašizmu. „Preto som s úctou stál pred pamätníkmi v Moskve, v Normandii či vo Washingtone. Tento týždeň to bude aj Peking, pretože to boli predovšetkým národy bývalého Sovietskeho zväzu a súčasnej Číny, ktoré niesli najväčšiu ťarchu druhej svetovej vojny. Odmietam si zakrývať oči pred touto realitou a prekrúcať minulosť,“ dodal.

Premiér odmieta tvrdenia opozície, že cestou do Číny sa vyhýba diskusiám o konsolidácii verejných financií. „Tých financií, ktoré nám odovzdali v roku 2023 v najhoršom stave v EÚ,“ pripomenul s tým, že v piatok po návrate zo stretnutia so Zelenským bude rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), „ktorý vie presne, čo má v konsolidácii počas týždňa robiť“.

Slovenský premiér sa má v stredu (3. 9.) v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. S Ficom sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť ruský prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
