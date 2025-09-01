  • Články
Pondelok, 1.9.2025
SNS: Ústavu a vzdelanie spája zodpovednosť za budúcnosť republiky

  • DNES - 17:13
  • Bratislava
Ústava položila základy našej štátnosti, demokracie a právneho poriadku, pripomína koaličná SNS.

Ústavu SR a vzdelanie spája spoločná myšlienka, ktorou je zodpovednosť za budúcnosť republiky. Ústava nás učí úcte k právu, demokracii a slobode, škola zas k poznaniu, spolupráci a tvorivosti. Pri príležitosti 33. výročia prijatia ústavy a začiatku školského roka to pripomenula koaličná SNS.

Pripomíname si prijatie Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992, ktorá položila základy našej štátnosti, demokracie a právneho poriadku. Ústava ako základný zákon štátu garantuje občanom ich práva a slobody a vytvára rámec pre fungovanie všetkých orgánov verejnej moci,“ napísala SNS v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu strany Zuzana Škopcová.

Slovensko dnes podľa SNS oslavuje nielen svoj základný zákon, ale aj všetkých učiteľov, rodičov a žiakov, ktorí svojou každodennou prácou a úsilím prispievajú k budovaniu spoločnosti založenej na vzdelanosti a úcte k hodnotám.

Zdroj: Info.sk, TASR
