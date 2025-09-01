  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
27°Bratislava

Kyjev vyzval Čínu na väčšiu aktivitu v prospech mieru na Ukrajine

  • DNES - 16:54
  • Kyjev
Kyjev vyzval Čínu na väčšiu aktivitu v prospech mieru na Ukrajine

Kyjev v pondelok vyzval Čínu, aby počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v krajine pracovala v prospech mieru na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vzhľadom na významnú geopolitickú úlohu Čínskej ľudovej republiky by sme uvítali aktívnejšiu úlohu Pekingu pri nastolení mieru na Ukrajine na základe rešpektovania Charty OSN,“ uviedlo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.

Peking je blízkym spojencom Moskvy, pripomína AFP.

Putin sa zúčastňuje na summite Šangajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin, kde absolvoval už niekoľko bilaterálnych stretnutí.

Summit ŠOS sa v Tchien-ťin koná 31. augusta a 1. septembra. Zúčastňujú sa na ňom lídri viac než 20 krajín, ako aj zástupcovia desiatich medzinárodných organizácií, doplnila agentúra TASS.

Z Tchien-ťinu sa Putin i ďalší hostia presunú do Pekingu, kde sa 3. septembra uskutočnia oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiša na stretnutí s voličmi napadli

Babiša na stretnutí s voličmi napadli

DNES - 18:19Zahraničné

Český expremiér podstúpil vyšetrenie v nemocnici.

V ruských médiách sa objavil ukrajinský exprezident Janukovyč

V ruských médiách sa objavil ukrajinský exprezident Janukovyč

DNES - 18:12Zahraničné

Bývalý ukrajinský prezident sa v médiách vyjadril k EÚ.

Pápež sa stretol s kňazom známym svojou pastoráciou LGBTQ+ ľudí

Pápež sa stretol s kňazom známym svojou pastoráciou LGBTQ+ ľudí

DNES - 15:25Zahraničné

Pápež Lev v pondelok poskytol súkromnú audienciu významnému americkému kňazovi Jamesovi Martinovi, ktorý ako duchovný slúži LGBTQ+ katolíkom.

Wadephul: Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu

Wadephul: Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu

DNES - 14:37Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu.

Vosveteit.sk
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP