  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
28°Bratislava

Polícia žiada verejnosť o pomoc, hľadá páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici

  • DNES - 16:15
  • Bratislava
Polícia žiada verejnosť o pomoc, hľadá páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici

Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní prečinu poškodzovania cudzej veci.

Neznámi páchatelia vo štvrtok (28. 8.) medzi 4.05 h a 4.10 h hodili kameň do výkladu prevádzky na Dunajskej ulici v Bratislave a následne sa do nej pokúšali dostať. Akékoľvek informácie k totožnosti mužov môžu občania hlásiť na polícii. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Neznámi páchatelia niekoľkokrát vrhli kameň do skleneného výkladu, následne začali doň kopať a za pomoci rôznych kovových nástrojov sa snažili dostať do prevádzky. Po neúspešných pokusoch miesto opustili,“ priblížila Šimková. Video z incidentu zverejnila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Občania môžu informácie k totožnosti mužov na videu alebo k ich pohybu či pobytu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KST odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách

KST odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách

DNES - 16:38Domáce

Klub slovenských turistov odmieta, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov a tiež, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik.

Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície

Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície

DNES - 16:34Domáce

Koaliční poslanci Národnej rady SR si stoja za tým, že neschválili program pondelkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny

PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny

DNES - 15:46Domáce

Opozičné hnutie PS vyzvalo premiéra Roberta Fica, aby prehodnotil a zrušil svoju cestu do Číny.

Richard Raši privítal na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu

Richard Raši privítal na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu

DNES - 15:45Domáce

Pri príležitosti 33. výročia prijatia Ústavy SR privítal v pondelok predseda Národnej rady SR Richard Raši na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu.

Vosveteit.sk
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP