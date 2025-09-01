  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
28°Bratislava

PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny

  • DNES - 15:46
  • Bratislava
PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny

Opozičné hnutie PS vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby prehodnotil a zrušil svoju cestu do Číny.

Fico by mal zostať na Slovensku a venovať sa urgentným ekonomickým problémom, ktoré krajina má. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Jeho cesta do Číny a jeho fotky so severokórejským diktátorom a s Vladimirom Putinom budú ďalšou medzinárodnou hanbou,“ skonštatoval Šimečka. Poukázal na to, že Fico ide do Číny ako jediný predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. Cestu označil aj ako ďalší krok Slovenska do izolácie.

Šimečka zároveň pripomenul, že v pondelok zasadala koaličná rada v súvislosti s konsolidačnými opatreniami na ďalší rok. „V tejto rozhodujúcej chvíli, keď sa má koalícia dohodnúť, ako bude vyzerať rozpočet, tak Robert Fico sa zdvihne a odíde. V situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má budúci rok pripraviť, a keď zrejme niekedy v tomto týždni oznámi minister financií ďalšiu drahotu,“ podotkol šéf PS. Pýta sa, aký signál tým premiér vysiela slovenskej verejnosti. „Predseda vlády, ktorý v rozhodujúcej chvíli opustí Slovensko, nie je spôsobilý riadiť našu krajinu,“ skonštatoval Šimečka.

Cesta do Číny nie je podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka o Slovensku, ale o premiérovi. Vidí za tým snahu vykresľovať zdanie zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Tvrdí, že takáto zahraničná politika nepriniesla zatiaľ Slovensku nič. Taktiež poukázal na to, že Fico sa stretáva s predstaviteľmi štátov, ktoré majú ďaleko od demokracie. Predseda vlády sa podľa Korčoka ani raz nestretol s nemeckým kancelárom, francúzskym prezidentom či britským premiérom.

Slovenský premiér sa má v stredu (3. 9.) v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. S Ficom sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť ruský prezident Vladimir Putin.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KST odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách

KST odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách

DNES - 16:38Domáce

Klub slovenských turistov odmieta, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov a tiež, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik.

Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície

Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície

DNES - 16:34Domáce

Koaliční poslanci Národnej rady SR si stoja za tým, že neschválili program pondelkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

Polícia žiada verejnosť o pomoc, hľadá páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici

Polícia žiada verejnosť o pomoc, hľadá páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici

DNES - 16:15Domáce

Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní prečinu poškodzovania cudzej veci.

Richard Raši privítal na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu

Richard Raši privítal na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu

DNES - 15:45Domáce

Pri príležitosti 33. výročia prijatia Ústavy SR privítal v pondelok predseda Národnej rady SR Richard Raši na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu.

Vosveteit.sk
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre GoogleHuawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP