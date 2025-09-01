Richard Raši privítal na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu
Pri príležitosti 33. výročia prijatia Ústavy SR privítal v pondelok predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu.
Zároveň sa stretol aj s bývalými poslancami Slovenskej národnej rady, ktorí boli pri prijímaní ústavy.
Pozvanie na slávnostný obed na Bratislavskom hrade prijali Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, František Mikloško, Peter Žiga, Boris Kollár, Jozef Migaš, Béla Bugár a Pavol Hrušovský. Prišiel aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý tiež zastával funkciu predsedu NR SR.
V historickej budove NR SR sa Raši stretol zase s poslancami, ktorí osobne stáli pri formovaní základov štátnosti Slovenskej republiky. V príhovore poukázal na ich odvahu, predvídavosť, „neochvejnú vieru v silu slovenského národa a tiež rozhodnosť pripraviť pre budúcnosť Slovenska tie najlepšie možné podmienky“.
Šéf NR SR chce, aby sa parlament stal miestom, kde sa diskutuje odborne a vecne, a nie je miestom hádok, osobných útokov a prázdneho politického marketingu. „Tak, ako to bolo kedysi a ako si pamätajú moji predchodcovia. Chcem, aby poslanci a poslankyne nezabúdali, že ich prvoradou povinnosťou nie je prezentovať samých seba, ale slúžiť ľuďom, ktorých ich do parlamentu zvolili,“ povedal Raši. Poukázal na potrebu hľadať spoločné riešenia a viesť férový dialóg. Pri príležitosti výročia prijatia ústavy Raši zdôraznil, že nejde len o zbierku paragrafov. „Je to živý dokument, je doslova dušou našej politiky a srdcom našej demokracie. Každé naše rozhodnutie je vedené práve ňou, každý formát slobody našej spoločnosti je na nej postavený,“ uzavrel.
KST odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách
Klub slovenských turistov odmieta, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov a tiež, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik.
Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície
Koaliční poslanci Národnej rady SR si stoja za tým, že neschválili program pondelkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.
Polícia žiada verejnosť o pomoc, hľadá páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici
Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní prečinu poškodzovania cudzej veci.
PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny
Opozičné hnutie PS vyzvalo premiéra Roberta Fica, aby prehodnotil a zrušil svoju cestu do Číny.