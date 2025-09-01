Pápež sa stretol s kňazom známym svojou pastoráciou LGBTQ+ ľudí
- DNES - 15:25
- Vatikán
Pápež Lev v pondelok poskytol súkromnú audienciu významnému americkému kňazovi Jamesovi Martinovi, ktorý ako duchovný slúži LGBTQ+ katolíkom.
Agentúra Reuters, ktorá o tom informovala, to interpretuje ako náznak toho, že nový pápež by mohol pokračovať v odkaze svojho predchodcu, zosnulého pápeža Františka, a v otvorení katolíckej cirkvi pre homosexuálnu komunitu.
Martin, ktorého konzervatívni katolíci opakovane napádajú za jeho kňazskú službu, po audiencii uviedol, že stretnutie s pápežom bolo „veľmi utešujúce a povzbudzujúce.“ „Od pápeža Leva som počul rovnaké posolstvo ako od pápeža Františka - o prijatí LGBTQ+ ľudí,“ doplnil.
Pápež František vydal v roku 2023 dekrét, ktorý kňazom umožňuje udeľovať požehnania párom rovnakého pohlavia v individuálnych prípadoch, hoci katolícka cirkev stále oficiálne uznáva ako manželstvo iba zväzok muža a ženy.
Toto Františkovo rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku zo strany konzervatívnych kardinálov, ktorí tvrdili, že pápež oslabuje učenie cirkvi.
Ako Reuters poznamenal, katolícka cirkev učí, že LGBTQ+ ľudia by mali byť rešpektovaní a že ich ľudská dôstojnosť musí byť chránená. Deklaruje tiež, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia nie je hriechom, sexuálne vzťahy mimo manželstva medzi mužmi a ženami však hriechom sú.
Pápež organizuje každý deň mnoho stretnutí, ale iba niektoré z nich sú Vatikánom oznámené aj oficiálne, podotkol Reuters s tým, že práve tieto stretnutia sú podrobne sledované cirkevnými pozorovateľmi, pretože by mohli naznačiť priority pápežovho pontifikátu.
Lev, ktorý bol kardinálmi z celého sveta zvolený za pápeža v máji tohto roku, sa zatiaľ verejne neprihovoril LGBTQ+ komunite a verejne sa nevyjadril ani k spomínanému spornému dekrétu Františka z roku 2023.
James Martin, ktorý je rovnako ako zosnulý pápež jezuita, je autorom knihy o angažovanosti katolíckych lídrov v homosexuálnej komunite. Vedie aj online spravodajský web venovaný LGBTQ+ katolíkom. Niektoré americké univerzity v minulosti zrušili Martinove prednášky a vystúpenia. Často sa tak dialo po tlaku konzervatívnych skupín.
Podľa Reuters je tento týždeň v Ríme na púti spojenej s prebiehajúcim Jubilejným rokom 2025 niekoľko skupín katolíkov-homosexuálov. Jedno z podujatí organizovaných LGBTQ+ katolíkmi Vatikán dokonca zaradil do svojho oficiálneho online kalendára k Jubilejnému roku. Ide o nezvyčajný znak otvorenosti cirkvi, ktorý vyvolal kritiku niektorých konzervatívnych katolíckych komentátorov, uviedol Reuters.
Wadephul: Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu.
Srbský prezident Vučič sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom aj Putinom
Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok odcestuje do Pekingu, kde sa zúčastní na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Ukrajina sa domnieva, že za vraždou expredsedu parlamentu Parubého stojí Rusko
Ukrajinská polícia sa domnieva, že za vraždou bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého stojí Rusko.
Indický premiér Módí podporil plán mjanmarskej junty usporiadať voľby
India vyšle do Mjanmarska tímy expertov, ktorí budú monitorovať nadchádzajúce voľby. V občianskou vojnou zmietanej krajine by sa mali začať v decembri.