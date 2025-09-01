V súkromných školách sa v pondelok konali protesty pre navrhované zmeny
Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty.
Vyjadrili nespokojnosť s návrhmi školských zákonov, ktoré majú byť predložené do Národnej rady (NR) SR. Od pondelka je v tejto súvislosti spustená aj petícia. Na tlačovej konferencii o tom informovali prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Eva Ohraďanová a zástupcovia iniciatívy s názvom Takto nie!
„Školy do svojich otváracích ceremoniálov zaradili čítanie ústavy aj prečítanie petície. Zapájajú sa do protestov spolu so svojimi rodičmi. Robia tak preto, aby ochránili prostredie, v ktorom deti vyrastajú,“ uviedla Ohraďanová. Ako podotkla, diskusii o zmenách v školských zákonoch sú naďalej otvorení, rovnako aj rokovaniam s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti nevylúčila možné dočasné krátkodobé zatvorenie vyučovania na súkromných školách ani tiché či hlasné protesty.
Zástupkyňa iniciatívy priblížila petíciu, ktorú podľa nej podpísalo takmer už 5000 ľudí. „Je určená na zachovanie práv rodičov a detí, rovnosti slobody voľby a demokratických princípov vo vzdelávaní,“ objasnila. Petíciou okrem iného žiadajú poslancov NR SR, aby nepokračovali v rokovaní o návrhoch zákonov. Občania jej podpísaním môžu vyjadriť nesúhlas s návrhmi, ktoré boli predložené vládou SR na rokovanie parlamentu.
Cieľom ASŠŠZ je podľa Ohraďanovej chrániť tri základné princípy, ktoré zabezpečujú ochranu práv a slobôd rodičov a ich detí v slobodnej demokratickej spoločnosti. Argumentuje, že školy a deti sa nesmú umelo deliť na „verejné“ a „ostatné“, rovnaké vzdelanie si zaslúži rovnaké financovanie a pomoc deťom má ísť tam, kde je naozaj potrebné.
Vláda na augustovom rokovaní schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť cirkevným či súkromným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Prijala aj návrh zákona o školskej správe, v rámci ktorého sa má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má aj inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania.
