Fiačan: Prijatie ústavy je významnou udalosťou v dejinách slovenskej štátnosti

  • DNES - 14:41
  • Košice
Ústavný súd si aj tento rok pripomína prijatie Ústavy SR.

Ústavný súd (ÚS) SR si aj tento rok pripomína prijatie Ústavy SR s tým, že bola predpokladom na vznik samostatnej SR, položila základy našej štátnosti a určila smerovanie nášho ústavného systému. „Prijatie Ústavy Slovenskej republiky je významnou udalosťou v dejinách slovenskej štátnosti. Pripomínaním si jej dôležitosti prispievame k budovaniu národného aj právneho povedomia verejnosti,“ uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan pri príležitosti pondelkového Dňa Ústavy SR.

Keďže tento sviatok už nie je dňom pracovného pokoja, mnohí si v zhone bežného života možno ani neuvedomili, aký významný je dnešný deň. My na ústavnom súde, ale rovnako aj každý, kto sa podieľa na výkone verejnej moci a rozvoji právneho štátu, by sme mali mať snahu prispieť k tomu, aby verejnosť pozitívne vnímala našu prácu, dôverovala štátnym inštitúciám, poznala svoje práva a vždy sa mohla spoľahnúť na ich rešpektovanie a dodržiavanie,“ skonštatoval ďalej Fiačan.

ÚS zároveň informoval, že obdobie medzi Dňom Ústavy SR a Európskym dňom spravodlivosti (25. októbra) je na ÚS už tradične venované propagácii ústavy, právomocí a rozhodovacej činnosti ÚS, ochrany ústavnosti, základných pilierov právneho štátu a vymožiteľnosti práva, a to prostredníctvom rozličných aktivít zameraných na rozličné cieľové skupiny. Deň otvorených dverí ÚS sa tento rok uskutoční 25. septembra aj za účasti žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. V rámci neho budú vyhodnotené aj výsledky literárnej a výtvarnej súťaže.

Záujem verejnosti o dianie na ústavnom súde je potrebné podporovať. Vedie k rozvoju a zvyšovaniu ústavného povedomia. Osobné interakcie formou našich aktivít sú jedinečným a nenahraditeľným spôsobom, ako nadviazať vzťah s inštitúciou a dôverovať jej,“ uviedol predseda ÚS.

Sériu jesenných aktivít na ÚS uzavrie 2. a 3. októbra medzinárodná vedecká konferencia Ústavné dni venovaná téme „Vzťah vnútroštátneho práva a práva Európskej únie“. ÚS každoročne organizuje podujatie v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) s akcentom na odbornú diskusiu o aktuálnych právnych témach.

Zdroj: Info.sk, TASR
