Wadephul: Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu
- DNES - 14:37
- Berlín
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecko odmieta „všetky myšlienky, ktoré by znamenali vysídlenie alebo vyvlastnenie palestínskeho obyvateľstva“, povedal Wadephul v Berlíne pred odchodom do Indie. „Gaza musí byť súčasťou budúceho Palestínskeho štátu v rámci dvojštátneho riešenia,“ dodal.
To isté podľa nemeckého ministra platí aj pre okupovaný Západný breh Jordánu, kde Nemecko odmieta všetky myšlienky Izraela na anexiu. Tie sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom, dodal Wadephul.
Humanitárnu situáciu v Pásme Gazy označil minister za „zúfalú“. Vyzval na ukončenie bojov a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých tam stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.
Spojené štáty, arabské krajiny v regióne aj Európsku úniu Wadephul vyzval, aby vymysleli návrhy týkajúce sa budúcnosti Pásma Gazy po skončení vojny medzi Hamasom a Izraelom.
