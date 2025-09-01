  • Články
Wadephul: Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu

  • DNES - 14:37
  • Berlín
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nemecko odmieta „všetky myšlienky, ktoré by znamenali vysídlenie alebo vyvlastnenie palestínskeho obyvateľstva“, povedal Wadephul v Berlíne pred odchodom do Indie. „Gaza musí byť súčasťou budúceho Palestínskeho štátu v rámci dvojštátneho riešenia,“ dodal.

To isté podľa nemeckého ministra platí aj pre okupovaný Západný breh Jordánu, kde Nemecko odmieta všetky myšlienky Izraela na anexiu. Tie sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom, dodal Wadephul.

Humanitárnu situáciu v Pásme Gazy označil minister za „zúfalú“. Vyzval na ukončenie bojov a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých tam stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.

Spojené štáty, arabské krajiny v regióne aj Európsku úniu Wadephul vyzval, aby vymysleli návrhy týkajúce sa budúcnosti Pásma Gazy po skončení vojny medzi Hamasom a Izraelom.

Zdroj: Info.sk, TASR
