Vozidlo zdravotnej služby zrazilo chodca, zraneniam podľahol
Muž zraneniam na mieste podľahol.
V meste Tornaľa v okrese Revúca došlo v pondelok k tragickej dopravnej nehode. Vozidlo dopravnej zdravotnej služby zrazilo 61-ročného chodca, muž z Maďarska zraneniam na mieste podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Polícia varuje chodcov
K dopravnej nehode došlo v skorých ranných hodinách na ceste I/16 v mestskej časti Behynce. „Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke chodca vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia. „Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodali policajti.
V súvislosti s tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a takisto z odboru súdneho lekárstva.
Podľa polície došlo k nehode za zníženej viditeľnosti a chodec na sebe nemal žiadne reflexné prvky. Verejnosti preto pripomína dôležitosť ich používania. „V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená,“ dodala polícia.
