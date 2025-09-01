  • Články
Vozidlo zdravotnej služby zrazilo chodca, zraneniam podľahol

  • DNES - 14:28
  • Tornaľa
Muž zraneniam na mieste podľahol.

V meste Tornaľa v okrese Revúca došlo v pondelok k tragickej dopravnej nehode. Vozidlo dopravnej zdravotnej služby zrazilo 61-ročného chodca, muž z Maďarska zraneniam na mieste podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Polícia varuje chodcov

K dopravnej nehode došlo v skorých ranných hodinách na ceste I/16 v mestskej časti Behynce. „Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke chodca vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia. „Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodali policajti.

V súvislosti s tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a takisto z odboru súdneho lekárstva.

Podľa polície došlo k nehode za zníženej viditeľnosti a chodec na sebe nemal žiadne reflexné prvky. Verejnosti preto pripomína dôležitosť ich používania. „V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
