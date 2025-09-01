  • Články
Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody Pavla Gašpara

  • DNES - 14:15
  • Nitra
Polícia pokračuje vo vyšetrovaní dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol aj šéf SIS.

Policajti z nitrianskeho dopravného inšpektorátu v Nitre hľadajú svedkov nehody, ku ktorej došlo v sobotu 30. augusta okolo 8.00 h na Dobšinského ulici v Nitre. Došlo pri nej k zrážke vozidiel Dodge Challenger a Volkswagen Passat v smere do kruhového objazdu pod Zoborom.

Polícia žiada svedkov tejto nehody, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení polície, elektronickou poštou alebo prostredníctvom sociálnej siete a pomohli tak ozrejmiť presné okolnosti nehody.

Jej účastníkom bol riaditeľ SIS Pavol Gašpar, ktorý šoféroval auto Dodge Challenger. Šéf tajnej služby to potvrdil aj vo vyjadrení zverejnenom na sociálnej sieti. „Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny,“ uviedol v sobotu pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Zdroj: Info.sk, TASR
