Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur

Štátny rozpočet (ŠR) SR dosiahol ku koncu augusta 2025 hotovostný schodok vo výške 4,304 miliardy eur.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,902 miliardy eur (+14,4 %). Výdavky ŠR boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1,556 miliardy eur (+8,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia ŠR o 345,7 milióna eur (+7,4 %). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval podľa rezortu financií 1,536 miliardy eur (+13,1 %). Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 681,6 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 226,1 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 43,7 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,8 milióna eur. Napriek vyššiemu prevodu územnej samospráve (o 80,7 milióna eur) sa evidoval pozitívny vývoj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 314,1 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 51,4 milióna eur. Daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 168 miliónov eur.

Pozitívny vývoj sa zaznamenal v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 367,6 milióna eur (+73,1 %). Ten bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadostí o platbu do príjmov ŠR z dôvodu ukončovania Programového obdobia (PO) 2014 - 2020. Prostriedky za PO 2014 - 2020 boli naplnené do príjmov až na základe záverečných bilancií programov po odoslaní záverečných platieb na Európsku komisiu koncom roka 2024.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 307,8 milióna eur (+38,7 %).

V kategóriách výdavkov ŠR súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 870 miliónov eur (-44,6 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 55 miliónov eur (-14,9 %).

V kategóriách výdavkov ŠR súvisiacich s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 651,9 miliónov eur (+267,9 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti o 65 miliónov eur (+194,3 %).

Zdroj: Info.sk, TASR
