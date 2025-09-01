Trump plánuje vysoké clá na lieky, riskuje tak vyššie ceny a ich nedostatok
- DNES - 13:42
- Washington
Americký prezident Donald Trump zvažuje vysoké clá na lieky. Tejto kategórii produktov sa v rámci svojej obchodnej vojny zatiaľ vyhol. V skutočnosti sa pritom lieky do USA už desaťročia dovážajú väčšinou bez cla.
Trump hrozí clami až vo výške 200 % na lieky vyrobené v zahraničí. Prezident zároveň sľúbil Američanom, že im zníži náklady na lieky. Zavedením vysokých ciel však riskuje opak. Môže pritom narušiť zložité dodávateľské reťazce, vytlačiť lacné generické lieky z amerického trhu a spôsobiť ich nedostatok v USA. Dôsledky by najviac pocítili domácnosti s nižšími príjmami a starší ľudia.
Hrozba prichádza v čase, keď Trump vyvíja tlak aj na výrobcov liekov, aby znížili ceny v USA. No povedal tiež, že clá odloží o rok alebo rok a pol. To poskytne firmám šancu na nahromadenie liekov a presunutie výroby do USA, čo niektoré už začali robiť.
David Risinger, analytik spoločnosti Leerink Partners, koncom júla uviedol, že väčšina výrobcov liekov už zvýšila dovoz do USA a môže mať zásoby na šesť až 18 mesiacov. Mnohí analytici sa navyše domnievajú, že Trump sa uspokojí s clom oveľa nižším ako 200 %. Čakajú tiež výnimky pre určité produkty, ako sú generické lieky s nízkou maržou. Ale podľa expertov už 25-percentné clo by časom citeľne zvýšilo ceny liekov v USA, keď sa minú vytvorené zásoby.
Farmaceutické firmy v predchádzajúcich desaťročiach presunuli veľa závodov do zahraničia, aby využili nižšie náklady v Číne a Indii či daňové úľavy v Írsku a Švajčiarsku. V dôsledku toho je obchodný deficit USA v oblasti liekov a farmaceutických výrobkov veľký, v minulom roku dosiahol takmer 150 miliárd USD (128,67 miliardy eur).
Skúsenosti s ochorením COVID-19, keď sa krajiny zúfalo snažili zohnať lieky a zdravotnícky materiál, však ukázali, aké nebezpečné je spoliehať sa na dodávky zo zahraničia v čase krízy, najmä keď je kľúčovým dodávateľom Čína.
V apríli začala administratíva USA skúmať, ako dovoz liekov a farmaceutických zložiek ovplyvňuje národnú bezpečnosť na základe článok 232 zákona o rozšírení obchodu z roku 1962. Ten umožňuje prezidentovi nariadiť clá v záujme národnej bezpečnosti.
Podľa expertov však ani presun výroby do USA nemusí zabrániť vplyvu ciel na lieky v USA, ak sa budú vzťahovať aj na dovážané zložky používané pri výrobe. Až 97 % antibiotík, 92 % antivirotík a 83 % najpopulárnejších generických liekov obsahuje totiž aspoň jednu účinnú látku, ktorá sa vyrába v zahraničí, upozorňujú.
Popredné farmaceutické spoločnosti majú vysoké ziskové marže, ktoré im poskytujú flexibilitu pri investovaní a absorbovaní nákladov, keď začnú platiť Trumpove clá. Výrobcovia generických liekov to tak však nemajú. Niektorí z nich sa preto môžu rozhodnúť opustiť americký trh, namiesto toho, aby platili clá. Generiká pritom tvoria 92 % maloobchodného predaja liekov v USA.
(1 EUR = 1,1658 USD)
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur
Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu augusta 2025 hotovostný schodok vo výške 4,304 miliardy eur.
Erik Tomáš: Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe
Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje od pondelka do praxe.
Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice
Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine.
Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády
Ak by Donald Trump odvolal predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella alebo guvernérku Fedu Lisu Cookovú, predstavovalo by to „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“.