Srbský prezident Vučič sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom aj Putinom
- DNES - 13:39
- Belehrad
Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok odcestuje do Pekingu, kde sa zúčastní na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Počas trojdňovej návštevy sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Vučič bude podľa AP jedným z dvoch európskych lídrov prítomných na vojenskej prehliadke v Pekingu. Druhým bude premiér SR Robert Fico. Iní lídri z Európy do Číny nevycestujú.
Na slávnosti sa zúčastní aj prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo severokórejský vodca Kim Čong-un. Prítomní budú aj prezidenti viacerých ázijských a postsovietskych štátov.
V sprievode na Námestí nebeského pokoja sa predstaví čínska vojenská technika vrátane nákladných vozidiel vybavených zariadeniami na likvidáciu dronov, nových tankov, lietadiel včasného varovania na ochranu čínskych lietadlových lodí, ako aj množstvo nových zbraní a vybavenia.
Fico a Vučič ako jediní európski lídri v máji navštívili Moskvu pri príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Oboch za návštevu Ruska, ktoré už tri a pol roka vedie celoplošnú vojnu na Ukrajine, kritizovali predstavitelia EÚ a niektorí európski lídri.
