Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
24°Bratislava

Prokurátor zrušil policajtovi Matejovi Vargovi obvinenie zo sabotáže

  • DNES - 13:26
  • Košice
Policajtovi Matejovi Vargovi zrušil prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach obvinenie zo sabotáže. Na sociálnej sieti to potvrdil jeho advokát Peter Kubina.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Polícia odhalila nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur

Polícia odhalila nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur

DNES - 13:36Domáce

V okrese Spišská Nová Ves enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov.

Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Partizánskom 20-ročného muža

Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Partizánskom 20-ročného muža

DNES - 13:08Domáce

Vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu.

PS chce zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane

PS chce zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane

DNES - 12:39Domáce

Opozičné hnutie PS navrhuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti financovania volebnej kampane.

Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

DNES - 12:05Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl.

