Ukrajina sa domnieva, že za vraždou expredsedu parlamentu Parubého stojí Rusko

  • DNES - 13:18
  • Kyjev
Ukrajinská polícia sa domnieva, že za vraždou bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého stojí Rusko.

V pondelok to vyhlásil šéf ukrajinskej polície Ivan Vyhivskyj. Parubého zastrelili v sobotu predpoludním v meste Ľvov a podozrivého strelca zatkli v nedeľu večer.

Vieme, že tento zločin nebol náhodný. Je v ňom zapojené Rusko. Všetci sa budú zodpovedať pred zákonom,“ napísal Vyhivskyj na Facebooku. Moskva na ukrajinské obvinenia zatiaľ nereagovala.

Podľa Vyhivského podozrivý strelec vystupoval ako kuriér doručovacej služby a na Parubého za bieleho dňa vystrelil osemkrát. Minister vnútra Ihor Klymenko na Telegrame napísal, že zločin bol starostlivo naplánovaný, páchateľ skúmal pohyb obete, mal vybratú trasu a premyslený únikový plán. „Dlho sa pripravoval, pozoroval, plánoval a nakoniec stlačil spúšť. Trvalo nám 36 hodín, kým sme ho vypátrali a zatkli,“ doplnil šéf ukrajinskej polície.

Parubij bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, patril medzi prominentných podporovateľov proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014. Bol tiež tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany v roku 2014, keď Rusko obsadilo a anektovalo Krymský polostrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
