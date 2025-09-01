  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
24°Bratislava

Indický premiér Módí podporil plán mjanmarskej junty usporiadať voľby

  • DNES - 13:11
  • Naí Dillí
Indický premiér Módí podporil plán mjanmarskej junty usporiadať voľby

India vyšle do Mjanmarska tímy expertov, ktorí budú monitorovať nadchádzajúce voľby. V občianskou vojnou zmietanej krajine by sa mali začať v decembri. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.

Líder vojenskej vlády Min Aun Hlain sa v nedeľu na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin stretol s indickým premiérom Naréndrom Módím.

Na stretnutí si vymenili názory na opatrenia na zabezpečenie mieru a stability v pohraničných regiónoch oboch krajín, podporu obchodu, posilnenie priateľstva a spolupráce,“ informoval štátny denník Global New Light of Myanmar.

Vojenská junta vládne v Mjanmarsku do roku 2021, keď armáda zosadila vtedajšiu premiérku Aun Schan Su Ťij. V polovici augusta oznámila, že prvé voľby od prevratu sa začnú 28. decembra. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín.

Módí po stretnutí s mjanmarským lídrom vyhlásil, že dúfa v „spravodlivý a inkluzívny priebeh volieb za účasti všetkých zainteresovaných strán“. Deň predtým sa Min Aung Hlaing stretol aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a obaja diskutovali o podpore Pekingu pri volebných prípravách.

Podľa štátnych médií sa doteraz zaregistrovalo deväť strán, ktoré budú kandidovať na celoštátnej úrovni, a 55 na provinčnej úrovni, pričom získali súhlas volebných orgánov podporovaných armádou.

Strany, ktoré sú v opozícii voči armáde, boli z volieb vylúčené alebo ich bojkotujú, západné štáty a ľudskoprávne organizácie hlasovanie vnímajú ako pokus generálov o ďalšie upevnenie moci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Srbský prezident Vučič sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom aj Putinom

Srbský prezident Vučič sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom aj Putinom

DNES - 13:39Zahraničné

Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok odcestuje do Pekingu, kde sa zúčastní na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Ukrajina sa domnieva, že za vraždou expredsedu parlamentu Parubého stojí Rusko

Ukrajina sa domnieva, že za vraždou expredsedu parlamentu Parubého stojí Rusko

DNES - 13:18Zahraničné

Ukrajinská polícia sa domnieva, že za vraždou bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého stojí Rusko.

Rusko pravdepodobne narušilo GPS signál lietadla Ursuly von der Leyenovej

Rusko pravdepodobne narušilo GPS signál lietadla Ursuly von der Leyenovej

DNES - 12:20Zahraničné

Rusko v nedeľu vyradilo z prevádzky GPS navigačné služby na bulharskom letisku v meste Plovdiv, pre denník Financial Times to uviedli v pondelok traja nemenovaní predstavitelia.

Putin a Módí potvrdili pokračujúcu spoluprácu medzi Ruskom a Indiou

Putin a Módí potvrdili pokračujúcu spoluprácu medzi Ruskom a Indiou

DNES - 11:58Zahraničné

India a Rusko stoja bok po boku aj v ťažkých časoch, povedal indický premiér Naréndra Módí Vladimirovi Putinovi na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin.

Vosveteit.sk
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP