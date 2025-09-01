Erik Tomáš: Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe
- DNES - 12:53
- Poprad
Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje od pondelka do praxe.
Na tlačovej konferencii v Poprade to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Po novom, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená.
„Ak takýto človek odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka sa mu odoberie na jeden mesiac, ak to urobí opakovanie, dávka mu bude krátená na tri mesiace. Tento proces sa bude cyklicky opakovať, až kým daný človek prijme ponuku na prácu. Za dôvod na odobratie dávky bude považované aj porušenie pracovnej disciplíny. Nebude sa už špekulovať ani s falošnými PN-kami,“ objasnil Tomáš.
Podarilo sa podľa neho v novom zákone vyriešiť aj problém s exekúciami, keďže mnoho ľudí nechcelo pracovať, pretože by im exekútori siahali na plat. Po novom, ak si človek nájde prácu, tak prvé dva mesiace bude dostávať aj dávku v hmotnej núdzi v plnej výške.
„Prednosť bude mať ponuka reálneho zamestnania, ale pokiaľ úrady práce takúto ponuku mať nebudú, nechávame v platnosti takzvané aktivačné príspevky. Pristupujeme k nim však trochu inak, motivačne. Pokiaľ sa človek rozhodne, že chce vykonávať len malé obecné služby, dostane základný aktivačný príspevok. Pokiaľ však pritom nastúpi na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz, dostane 1,5-násobok príspevku a pokiaľ si popritom nájde aj prácu, istý čas dostane dvojnásobok,“ upozornil minister. Novinkou takisto je, že aktivačné služby bude môcť pracovník vykonávať aj na území inej obce ako tej, v ktorej býva.
Minister podotkol, že zmeny sa dotknú všetkých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, nielen tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. „Prišli sme s novou kategóriou - poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorých je na Slovensku, ak rátame aj spoluposudzované osoby, viac ako 120.000. Vygenerovali sme, že z nich dokáže pracovať 43.000 ľudí, a na nich sa chceme sústrediť,“ dodal Tomáš. Ubezpečil, že na ľudí, ktorí majú reálnu prekážku v práci, bude uplatnená výnimka. V zákone je takisto jasne zadefinované, čo je vhodná pracovná ponuka pre daného uchádzača, a musia byť zohľadnené jeho zručnosti a kvalifikácia.
Na niektorých úradoch práce budú súčasťou procesu aj rómski pracovníci, ktorí budú asistovať úradníkom práce pri sprostredkovaní práce pre rómsku komunitu. Cieľom podľa ministra je, aby nedošlo k diskriminácii a odstránili sa rôzne typy bariér. V prvej fáze bude približne 40 asistentov na 18 úradoch práce. Tento prístup ocenil rómsky vládny splnomocnenec Alexander Daško. „Budú to asistenti z konkrétnych lokalít, ktorí poznajú samotnú komunitu. Chcem zdôrazniť, že to je jednotný zákon, platí pre všetkých a nikto nebude nikoho bezdôvodne vyraďovať zo systému evidencie hmotnej núdze,“ ubezpečil.
