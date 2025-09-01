  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
24°Bratislava

PS chce zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane

  • DNES - 12:39
  • Bratislava
PS chce zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane

Opozičné hnutie PS navrhuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti financovania volebnej kampane.

Chce okrem iného sprísniť pravidlá v prípadoch, keď politická strana financuje kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy z pôžičky. Vyplýva to z noviel zákona o politických stranách a hnutiach a zákona o volebnej kampani, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Zuzana Mesterová a Martin Dubéci (obaja PS).

V súčasnosti právna úprava upravujúca financovanie volebných kampaní obsahuje kontrolné mechanizmy, avšak prax ukazuje viaceré nedostatky, ktoré znižujú účinnosť jednotlivých opatrení. Medzi najčastejšie identifikované problémy patria nedostatočná vymožiteľnosť pravidiel, obchádzanie limitov prostredníctvom tretích strán, neprehľadnosť tokov finančných prostriedkov, ako aj obmedzený prístup verejnosti k úplným a včasným informáciám o financovaní kampaní,“ skonštatovali predkladatelia.

Návrhom preto chcú okrem iného zaviesť opatrenie, podľa ktorého by strana nesmela financie z pôžičky darovať na volebnú kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy, pokiaľ by zmluva o pôžičke nebola riadne a včas zverejnená. „Zároveň sa navrhuje zmena výšky pokuty pre politickú stranu, ak nezverejní zmluvu o pôžičke riadne a včas, a to na 30 percent zo sumy prijatej pôžičky,“ doplnili.

Poslanci tiež navrhli, aby strany nemohli použiť príspevok zo štátneho rozpočtu na splatenie pôžičky, z ktorej peniaze sa použili na financovanie kampane na prezidenta alebo nezávislého kandidáta vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Chcú zároveň presadiť, aby kandidáti v prípade, ak by dostali peniaze od politickej strany, museli zverejniť informáciu o pôvode daných zdrojov. Navrhli tiež mechanizmus, podľa ktorého by sa stranám, ktoré opakovane porušujú alebo obchádzajú pravidlá transparentného vedenia financovania volebnej kampane, krátil štátny príspevok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia odhalila nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur

Polícia odhalila nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur

DNES - 13:36Domáce

V okrese Spišská Nová Ves enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov.

Prokurátor zrušil policajtovi Matejovi Vargovi obvinenie zo sabotáže

Prokurátor zrušil policajtovi Matejovi Vargovi obvinenie zo sabotáže

DNES - 13:26Domáce

Policajtovi Matejovi Vargovi zrušil prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach obvinenie zo sabotáže. Na sociálnej sieti to potvrdil jeho advokát Peter Kubina.

Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Partizánskom 20-ročného muža

Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Partizánskom 20-ročného muža

DNES - 13:08Domáce

Vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu.

Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

DNES - 12:05Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl.

Vosveteit.sk
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP