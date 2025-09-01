Rusko pravdepodobne narušilo GPS signál lietadla Ursuly von der Leyenovej
- DNES - 12:20
- Sofia
Rusko v nedeľu vyradilo z prevádzky GPS navigačné služby na bulharskom letisku v meste Plovdiv, pre denník Financial Times to uviedli v pondelok traja nemenovaní predstavitelia.
V tom čase tam plánovala pristáť predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Jej lietadlo preto muselo pristáť s použitím klasických papierových máp, informuje TASR.
„Celá oblasť letiska zostala bez GPS signálu,“ uviedol jeden zo zdrojov. Po hodine krúženia nad letiskom sa pilot lietadla predsedníčky EK rozhodol pristáť manuálne s použitím analógových máp. Podľa zdrojov aktuálne pracujú z verziou, že za rušením signálu stálo Rusko.
Von der Leyenová sa v rámci turné po východných krajinách EÚ v Bulharsku stretla s premiérom Rosenom Željazkovom a navštívila továreň na výrobu munície. Odletela rovnakým lietadlom a k žiadnym incidentom už nedošlo.
„Môžeme potvrdiť, že došlo k rušeniu GPS signálu, ale lietadlo bezpečne pristálo v Bulharsku,“ uviedla na tlačovej konferencii v Bruseli hovorkyňa Európskej komisie Arianna Podestaová. Od bulharských orgánov už EK dostala informáciu, že z incidentu podozrievajú Rusko.
FT pripomína, že rušenie GPS signálu často využívajú armády a spravodajské služby na ochranu citlivých lokalít. Rusko však v uplynulom období tento nástroj používa aj na narúšanie civilného života.
K podobným incidentom dochádza najmä v Baltskom mori a východoeurópskych štátoch v blízkosti Ruska. Okrem lietadiel sú terčom lode a civilisti používajúci bežné navigačné služby. Vlády niektorých štátov EÚ už varovali, že rušenie signálov zo strany Ruska môže spôsobiť leteckú katastrofu.
„Sme si dobre vedomí, že hrozby a zastrašovanie sú bežnou súčasťou nepriateľských činov Ruska,“ dodala Podestaová. Incident podľa nej ešte viac posilní odhodlanie EÚ posilniť svoje obranné spôsobilosti a podporu pre Ukrajinu.
Srbský prezident Vučič sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom aj Putinom
Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok odcestuje do Pekingu, kde sa zúčastní na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Ukrajina sa domnieva, že za vraždou expredsedu parlamentu Parubého stojí Rusko
Ukrajinská polícia sa domnieva, že za vraždou bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého stojí Rusko.
Indický premiér Módí podporil plán mjanmarskej junty usporiadať voľby
India vyšle do Mjanmarska tímy expertov, ktorí budú monitorovať nadchádzajúce voľby. V občianskou vojnou zmietanej krajine by sa mali začať v decembri.
Putin a Módí potvrdili pokračujúcu spoluprácu medzi Ruskom a Indiou
India a Rusko stoja bok po boku aj v ťažkých časoch, povedal indický premiér Naréndra Módí Vladimirovi Putinovi na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin.