Rusko pravdepodobne narušilo GPS signál lietadla Ursuly von der Leyenovej

Rusko v nedeľu vyradilo z prevádzky GPS navigačné služby na bulharskom letisku v meste Plovdiv, pre denník Financial Times to uviedli v pondelok traja nemenovaní predstavitelia.

V tom čase tam plánovala pristáť predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Jej lietadlo preto muselo pristáť s použitím klasických papierových máp, informuje TASR.

„Celá oblasť letiska zostala bez GPS signálu,“ uviedol jeden zo zdrojov. Po hodine krúženia nad letiskom sa pilot lietadla predsedníčky EK rozhodol pristáť manuálne s použitím analógových máp. Podľa zdrojov aktuálne pracujú z verziou, že za rušením signálu stálo Rusko.

Von der Leyenová sa v rámci turné po východných krajinách EÚ v Bulharsku stretla s premiérom Rosenom Željazkovom a navštívila továreň na výrobu munície. Odletela rovnakým lietadlom a k žiadnym incidentom už nedošlo.

„Môžeme potvrdiť, že došlo k rušeniu GPS signálu, ale lietadlo bezpečne pristálo v Bulharsku,“ uviedla na tlačovej konferencii v Bruseli hovorkyňa Európskej komisie Arianna Podestaová. Od bulharských orgánov už EK dostala informáciu, že z incidentu podozrievajú Rusko.

FT pripomína, že rušenie GPS signálu často využívajú armády a spravodajské služby na ochranu citlivých lokalít. Rusko však v uplynulom období tento nástroj používa aj na narúšanie civilného života.

K podobným incidentom dochádza najmä v Baltskom mori a východoeurópskych štátoch v blízkosti Ruska. Okrem lietadiel sú terčom lode a civilisti používajúci bežné navigačné služby. Vlády niektorých štátov EÚ už varovali, že rušenie signálov zo strany Ruska môže spôsobiť leteckú katastrofu.

„Sme si dobre vedomí, že hrozby a zastrašovanie sú bežnou súčasťou nepriateľských činov Ruska,“ dodala Podestaová. Incident podľa nej ešte viac posilní odhodlanie EÚ posilniť svoje obranné spôsobilosti a podporu pre Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
