Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice
- DNES - 12:07
- Strečno
Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine.
Havarijný stav má komunikácia v kilometri 468,500 v jazdnom pruhu z Martina do Žiliny. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, dodávateľskej firme Swietelsky-Slovakia odovzdajú stavenisko 3. septembra, pričom lehota výstavby je podľa zmluvy stanovená na štyri mesiace od odovzdania staveniska.
K zosuvu vozovky na ceste došlo vo februári 2023, na čo SSC v spolupráci s políciou reagovala zúžením prejazdného pruhu pre motoristov. Aktuálne cestári plánujú na približne 65-metrovom úseku demoláciu nevyhovujúcich častí pôvodných oporných múrov a výstavbu nového kotveného prahu, ktorý bude podopierať teleso komunikácie. „Po ukončení prác bude komunikácia v danom bode spĺňať podmienky všetkých platných noriem, predpisov a požiadaviek kladených na takúto komunikáciu,“ uviedla Lukáčová.
Lehota výstavby je stanovená na štyri mesiace od odovzdania staveniska. „Práce budú prebiehať sedem dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov. Zhotoviteľom projektu, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, je firma Swietelsky-Slovakia so zmluvnou cenou 915.960,16 eura s DPH,“ spresnila hovorkyňa SSC.
Doplnila, že realizácia bude vykonávaná za plnej premávky v dvoch zúžených jazdných pruhoch. „Preto je nutné všetky stavebné práce vykonávať šetrne a opatrne, aby nedošlo k aktivácii svahových deformácií. Je nutné sledovať odozvu masívu na vykonávané stavebné zásahy, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti na jestvujúcej komunikácii,“ dodala Lukáčová.
