Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl.
Novým rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal Maximilián Strémy. Staronovými rektormi bratislavských vysokých škôl sú Juraj Stern na Paneurópskej vysokej škole a Ľuboš Cibák na Vysokej škole ekonómie a manažmentu.
„Reprezentujete tu dnes rôzne odbory, zastupujete školy s rozličným zameraním. To, čo vás ale veľa nepochybne spája, je snaha vychovávať nové generácie erudovaných, vzdelaných odborníkov, profesionálne, ale aj ľudsky a morálne zdatných ľudí, pripravených zaslúžiť sa o rozvoj Slovenskej republiky,“ uviedol v prejave Pellegrini.
Zároveň vyzdvihol prednosti každej z vysokých škôl a pripomenul, že všetci novovymenovaní rektori pôsobia v akademickej sfére už dlhé roky. „Môžete sa teda plne opierať o svoje bohaté pracovné, životné skúsenosti, vrátane aj tých zahraničných, ale aj o podporu svojich kolegov či študentov na vlastných univerzitách,“ dodal.
Zdôraznil, že s rektorskou funkciou sa spája aj bremeno zodpovednosti, a to aj za celkovú úroveň vzdelanosti krajiny. V tejto súvislosti poznamenal, že spoločnosť dnes trpí citeľnou polarizáciou a nedôverou k vedeckým autoritám. „Tieto negatívne tendencie navyše ostro kontrastujú s globálnym vývojom, ktorý kladie naopak čoraz väčší dôraz práve na využívanie intelektu, vzdelania, tvorivosti, získaných vedomostí či zručností,“ povedal.
Pre krajinu je podľa hlavy štátu životnou šancou vrátiť sa z „nebezpečnej cesty“ popierania faktov. „Je našim spoločným želaním, aby sme sa dokázali oslobodiť od príťaže týchto negatívnych javov, aby naša vlasť napredovala a mala šancu obstáť v globálnych a náročných výzvach. Držím vám preto palce, (...) pretože úspechy vašich študentov, úspechy vašich univerzít budú zároveň úspechy celého Slovenska,“ konštatoval.
