Drucker považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok.
Uviedol to po otvorení nového školského roka na základnej škole v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok. Platové tarify sa zvýšili od septembra o sedem percent, k ďalšiemu zvýšeniu príde od januára 2026.
„Želal by som si, aby to mohlo byť viacej, ale v čase konsolidácie je toto číslo enormné, pretože predstavuje zhruba 700 miliónov eur, o koľko pôjde do školstva viac peňazí v dôsledku zvyšovania platov,“ priblížil minister. Existujú podľa jeho slov aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť stabilizovať nedostatok zamestnancov.
„Sú to štipendiá, ktoré sme poskytli vo výške 4000 eur ročne pre budúcich učiteľov, pre aprobácie, ktoré nám chýbajú,“ dodal. Prípadné zavedenie automatického mechanizmu zvyšovania platových taríf bude predmetom rokovaní. „My sme sa zaviazali, že o tom budeme rokovať a budeme hľadať riešenia,“ doplnil Drucker.
Zopakoval, že približne polovica základných škôl sa od aktuálneho školského roka zapája do kurikulárnej reformy. „Od budúceho školského roka to už bude povinné pre všetky základné školy. Začína sa prvými ročníkmi,“ ozrejmil. Zmena spôsobu vzdelávania má podľa jeho slov priniesť žiakom lepšie porozumenie učivu.
Začiatok nového školského roka sa niesol na elokovanom pracovisku Základnej školy s materskou školou v Slovenskom Grobe aj v znamení otvorenia nových priestorov školy. „Z plánu obnovy bola financovaná prístavba a nadstavba školy. Kapacita sa zvyšuje o 12 tried, plus kabinety a iné zázemie vrátane jednej počítačovej a jazykovej miestnosti,“ uviedol pre TASR starosta obce Štefan Gašparovič.
Práce boli financované z plánu obnovy. „Dostali sme nenávratný finančný príspevok tri milióny eur. Práce mali byť podľa zmluvy zrealizované do desať mesiacov, ale podarilo sa nám to za osem mesiacov,“ podotkol. Nové vzdelávacie priestory si podľa jeho slov vyžiadal neustály nárast obyvateľov žijúcich v obci.
Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl.
Na D1 pri Bytči je cesta úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody
Cesta D1 v smere od Žiliny na Bratislavu je neprejazdná a úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody. Odklon dopravy je na zjazd na mesto Bytča.
LOZ: Reforma záchrannej služby by štátu ušetrila približne 40 miliónov eur ročne
Lekárske odborové združenie (LOZ) tvrdí, že reforma systému záchrannej zdravotnej služby by Slovensku ročne ušetrila asi 40 miliónov eur.
Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite
Ústava SR nemôže byť len textom na papieri, musí žiť v každodennej realite ľudí, v podobe spravodlivého štátu, rovnosti pred zákonom, úcty k občanom či sociálnych istôt.